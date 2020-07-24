Как будет двигаться очередь на ВМП. Городские «ковидные» больницы начинают плановый прием петербуржцев

В понедельник, 27 июля, три "взрослые" петербургские больницы, освобожденные от работы с COVID-19, открываются для петербуржцев, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и плановом лечении. Уже плановую помощь оказывает детская больница святой Ольги. Как подготовились клиники к новым условиям и по каким правилам организован прием пациентов, узнал «Доктор Питер».

Напомним, из ковидного режима работы в Петербурге выходят все федеральные клиники, принявшие участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно с ними в обычный режим работы входят и четыре городские больницы – три взрослые (Городская многопрофильная больница №2, Мариинская больница, Городская больница №38 им. Семашко) и одна детская – ДГБ святой Ольги. Правда, этот обычный режим вовсе не тот, что был прежде, потому что надо строго соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не случилось повторения марта-апреля, когда больницы «выключались» из-за массовых заносов коронавируса. Смириться с этими неудобными правилами надо и врачам, и пациентам, в противном случае нас ждет новая волна, а с ней – запреты на ВМП и плановую медицину. За 4 месяца первой волны, говорят врачи, кто-то ее так и не дождался.

Для планового лечения детей – уникальные условия

Татьяна Начинкина, главный врач Детской городской больницы святой Ольги:

- Мы открылись 20 июля. Две недели мылись, всех специалистов обследовали, кого-то отправили в самоизоляцию, на работу вышли те, кто не был задействован в оказании помощи детям, инфицированным коронавирусом.

Впервые за историю больницы мы полностью разобщаем детей, поступающих на плановое лечение и по экстренным показаниям: открыты отдельные входы в здание со своими приемниками, внутри больница разделена так, что плановые и экстренные пациенты нигде не пересекаются.

На случай завоза по скорой пациента с подозрением на коронавирус, которое появляется в процессе лечения, наше инфекционное отделение с мельцеровскими боксами будет работать как внутренний обсерватор. Например, поступает пациент с неврологической патологией, но в ходе лечения появляется подозрение на инфекционное заболевание. Его переводят в обсерватор для дополнительного обследования и наблюдения.

На плановую госпитализацию приглашаем – звоним родителям. Но поскольку очередь сдвинулась, потому что многие уехали на лето или в отпуск, она движется очень быстро – госпитализируются оставшиеся в городе.

То есть сложилась уникальная ситуация, когда можно без спешки в комфортных условиях выполнить плановое обследование или хирургическое лечение. Хочу сказать родителям: не надо откладывать его на осень – уже в сентябре востребованность в плановой госпитализации вырастет: все вернутся к началу учебного года домой и многие начнут болеть ОРВИ, как обычно, а это противопоказание для плановой госпитализации. Так что сегодня - самое удачное время для получения необходимой помощи. У нас уже открыта плановая неврология, проводятся отриноларингологические операции, лечение зубов под наркозом, обследование и лечение детей с легочной патологией – муковисцидозом, астмой...

В «двойке» - обсерватор на каждом этаже

Евгений Мотущук, первый заместитель главного врача Городской многопрофильной больницы №2:

- Планомерную выписку пациентов, которые могут долечиваться в амбулаторных условиях, мы начали заранее. Так, если 1 июня у нас было 700 пациентов, на 17-е оставалось 337, вчерашним утром 48, сегодня переводим оставшихся в другие клиники и выписываем. Они были сконцентрированы в двух отделениях и в одной из реанимаций. Здесь начинается дезинфекция сегодня и в выходной будет завершена. Все другие подразделения, вся больница уже продезинфицирована Городской дезстанцией. В понедельник, 27 июля, должна начаться плановая госпитализация.

Эпидемия коронавируса изменила многое, в том числе правила поступления в стационар. Если раньше процесс госпитализации плановых и экстренных пациентов был практически объединен, то теперь для них созданы разные приемные отделения со своими входами. И даже для плановых пациентов организовано два потока: общий и офтальмологический. Для общего открыт центральный вход, для офтальмологического – собственное приемное отделение. В них пациенты будут приходить с направлением на консультацию и на отборочную комиссию.

На входе проводим термометрию, обязательно предъявление справки с отрицательным результатом на ковид сроком не менее 7 дней, напоминаем о соблюдении дистанции в 1,5 метра. Затем пациент получает разрешение пройти в амбулаторно-консультационное отделение, где и будут проводиться консультации и приниматься комиссионные решения. Прежде оно находилось на пятом этаже, теперь его разместили на втором – в прежнем отделении реабилитации.

По скорой помощи больница №2 по-прежнему будет дежурить в соответствии с утвержденным комитетом по здравоохранению графиком. Экстренные пациенты поступают через приемное отделение, в котором с ними будут работать наши специалисты в СИЗах. Все с подозрением на ковид размещаются в обсерваторе и только по результатам КТ и мазка – переводятся в отделение или перенаправляются в ковидный стационар. Обсервационные палаты открыты на всех отделениях (они расположены так, что у них есть отдельный вход). В эти палаты госпитализируются пациенты, у которых во время пребывания в отделении возникли симптомы, позволяющие заподозрить инфицирование коронавирусом.

Заполняться стационар будет постепенно – ориентировочно по 10 человек на каждое отделение. Потому что, во-первых, площади ограничены и нельзя допускать массового скопления людей, во-вторых, при госпитализации мы обязаны соблюдать СанПиНы - по ним, расстояние между кроватями в палатах должно быть не менее 1,5 м. А это значит, что сейчас сокращается число койко-мест – вместо, допустим, 4 пациентов мы можем госпитализировать не более двух. В-третьих, надо обеспечить лечебный процесс в новых условиях, к которым надо приспособиться.

С момента выхода распоряжения комитета по здравоохранению (13 июля) руководители подразделений обзванивают своих пациентов, которым было назначено лечение, в том числе хирургическое, но его перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии. Планово они будут поступать в соответствии с уже составленной очередью. Всех обзвонят и пригласят. В понедельник мы ожидаем около 100 человек.

Мариинская больница от ковидных пациентов не отказывается

Олег Емельянов, главный врач Мариинской больницы:

- Больница переходит на обычный режим работы в смешанном формате. У нас останется ковидное отделение на 80 коек + 15 реанимационных. Остальные корпуса, задействованные в работе с инфицированными пациентами (в них было развернуто 550 коек), завершают дезинфекцию. Два корпуса уже отмыты, очищена система вентиляции. Заканчиваются дезинфекционные работы в главном и новом корпусах.

27 июля начнется прием в большинстве отделений (абдоминальная хирургия, отделение ОНМК…), не открываем пока только кардиохирургию, травматологию и ортопедию. Их откроем чуть позже. Офтальмологи уже начали работу амбулаторно – пациентов много, на протяжении 4 месяцев они помощи не получали.

Наша больница работает в режиме оказания экстренной помощи, с Бюро госпитализации оговорено, кого нам повезут уже в понедельник-вторник, а кого чуть позже, потому что на некоторых отделениях надо не только дезинфицировать помещения, но и дождаться возвращения из карантина докторов с двойным отрицательным результатом анализа на ковид. Мы еще полторы недели назад отправили на самоизоляцию всех, кто не болел. Кто был инфицирован, сразу выходят на работу.

В отделениях формируют потоки плановых пациентов, которым требовалось специализированное лечение или ВМП. По спискам очередности им уже сообщается по телефону о необходимости пройти обследование в поликлинике по месту жительства, сдать анализ на ковид.

Чтобы обезопасить клинику от заноса инфекции, мы глобально меняем структуру приемного покоя: потоки поступающих плановых и экстренных пациентов будут разделены.

Создали изолятор (обсервацию) в бывшем платном отделении – там 9 отдельных палат и есть возможность содержать каждого пациента отдельно. Сотрудники будут работать там в средствах индивидуальной защиты: брать мазки, доставлять на компьютерную томографию, наблюдать за их состоянием. Если, допустим, пациент доставлен по экстренным показаниям с диагнозом «острый живот», прооперирован, лечится и немотивированно подскочила температура, его переведут в обсерватор. Если инфицирование не подтвердилось – возвращается обратно в отделение, в случае подтверждения заболевания – переводится в наше ковидное отделение, а то, где он находился, дезинфицируется, контактировавшие с ним изолируются.

В ковидном отделении сейчас 90 пациентов, 11 из них в реанимации. Оно расположено в отдельном корпусе – старом хирургическом со своим приемным отделением. Здесь в составе бригады работают хирурги, которые будут оказывать и экстренную хирургическую помощь инфицированным ковидом. Речь идет об абдоминальной хирургии для доставленных с диагнозом «острый живот», например, и инфицированным пациентам с глазной патологией. В этом корпусе пока остается и нефрология - для пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в диализе.

Больница им. Семашко полностью откроется к 10 августа

В Городской больнице №38 им. Семашко в Пушкине 27 июля однозначно откроется только неврологическая реабилитация, планируется открытие акушерского отделения. «Доктору Питеру» рассказали:

- Выходить на обычный режим работы будем отделениями. Полностью откроемся ориентировочно к 10 августа.

18 июля всех пациентов из больницы им. Семашко перевели в другие стационары. Больница уже «вымылась», санобработка завершена. Но есть проблемы с врачами – все уходили из отделений в разное время и двухнедельный карантин у всех завершается в разные дни. Поэтому по каждому отделению будем смотреть – вернулось ли достаточное число специалистов с двумя отрицательными ответами на ковид, чтобы начать работу.

27 июля открывается прием пациентов в отделение неврологической реабилитации. На эту же дату намечено открытие акушерского отделения. Будет работать приемник. Потом в амбулаторно-консультационное отделение начинают выходить врачи. Ну и затем, по мере выхода медперсонала из карантина и подготовки отделения к работе, будут запускаться другие – хирургия, гинекология...

Обзвон пациентов, записанных на плановую госпитализацию уже проводится – их приглашают в больницу по мере открытия отделений.

Ирина Багликова

© Доктор Питер