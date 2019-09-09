Миф №1. Если каждый день есть чеснок, гриппом не заболеешь

Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды — в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка.

Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр — в этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.

Миф №2. Для профилактики гриппа надо больше есть продуктов с витамином С. Верное средство — лимоны

Это не совсем миф. Продукты с витамином С, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса гриппа при встрече с источником инфекции, но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.

В целом, чем разнообразнее и полноценнее питание — тем лучше. С этим никто не спорит. Недоедающий человек более уязвим перед любыми инфекциями, не только перед гриппом. Но заверяю, даже те, кто питается хорошо, тоже болеют.

Миф №3. Я сделал прививку от гриппа — значит, полностью защищен от инфекции

Нет. Заболеть гриппом могут даже привитые, но они в любом случае перенесут болезнь легче непривитых и избавят себя от возможных тяжелых осложнений.

Эффективность вакцинации от гриппа в разные сезоны может колебаться в пределах 10-70% — это зависит от того, насколько вакцинные штаммы вирусов гриппа будут похожи на «дикие». Европейские исследователи недавно приводили данные, по которым вакцинация даже с 10% эффективностью позволяет на 1 миллион привитых сохранить жизнь до 7000 человек — то есть без прививки при заражении гриппом они могли бы погибнуть.

Прививка от гриппа защищает от наиболее опасных для человека вирусов гриппа А двух подтипов и, в зависимости от вакцины (трехвалентная или четырехвалентная — Прим. ред.), от одного или двух генетических линий вируса типа B. Рекомендации по составу вакцин на предстоящий эпидемический сезон дает ВОЗ. В то же время возбудителей, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) очень много. К сожалению, от них гриппозная вакцина не защищает, в том числе от распространенных аденовирусной, парагриппозной и РС инфекций.