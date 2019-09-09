Эпидемия гриппа и ОРВИ, которую в прошлом году смог вытеснить ковид, добралась до России. Порог заболеваемости, а он составляет 70 человек на 10 тысяч населения, превышен уже в 64 регионах страны. В основном страдают взрослые и подростки.
- Доля вирусов гриппа продолжает нарастать, — предупреждает Роспотребнадзор.
На прошлой неделе из 5187 исследованных ПЦР-тестов на вирус 13,3 процента (692) оказались гриппом. При этом в Россию пришло сразу несколько штаммов: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), несубтипированный А и грипп В.
Старший научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Игорь Никоноров и эксперты Роспотребнадзора объяснили, помогает ли при гриппе «всесильный» чеснок, защищает ли прививка и при какой температуре стоит пить жаропонижающее.
Игорь Никоноров
Эпидемиология
Старший научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева
Миф №1. Если каждый день есть чеснок, гриппом не заболеешь
Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды — в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка.
Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр — в этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.
Миф №2. Для профилактики гриппа надо больше есть продуктов с витамином С. Верное средство — лимоны
Это не совсем миф. Продукты с витамином С, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса гриппа при встрече с источником инфекции, но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.
В целом, чем разнообразнее и полноценнее питание — тем лучше. С этим никто не спорит. Недоедающий человек более уязвим перед любыми инфекциями, не только перед гриппом. Но заверяю, даже те, кто питается хорошо, тоже болеют.
Миф №3. Я сделал прививку от гриппа — значит, полностью защищен от инфекции
Нет. Заболеть гриппом могут даже привитые, но они в любом случае перенесут болезнь легче непривитых и избавят себя от возможных тяжелых осложнений.
Эффективность вакцинации от гриппа в разные сезоны может колебаться в пределах 10-70% — это зависит от того, насколько вакцинные штаммы вирусов гриппа будут похожи на «дикие». Европейские исследователи недавно приводили данные, по которым вакцинация даже с 10% эффективностью позволяет на 1 миллион привитых сохранить жизнь до 7000 человек — то есть без прививки при заражении гриппом они могли бы погибнуть.
Прививка от гриппа защищает от наиболее опасных для человека вирусов гриппа А двух подтипов и, в зависимости от вакцины (трехвалентная или четырехвалентная — Прим. ред.), от одного или двух генетических линий вируса типа B. Рекомендации по составу вакцин на предстоящий эпидемический сезон дает ВОЗ. В то же время возбудителей, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) очень много. К сожалению, от них гриппозная вакцина не защищает, в том числе от распространенных аденовирусной, парагриппозной и РС инфекций.
Миф №4. Иммуностимуляторы повышают защитные функции организма, а значит, помогут противостоять вирусам гриппа
Я бы запретил рекламу иммуностимуляторов — эти препараты должен назначать только иммунолог, если выявит какие-то проблемы. Иммунитет — «тонкая материя», и лишний раз вмешиваться в его работу не стоит. Бездумный прием таких препаратов может нанести только вред.
То же касается и индукторов интерферона. Вирусы гриппа сами стимулируют выработку в организме интерферонов (общее название ряда белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса — Прим. ред.). Поэтому принимать еще какие-то препараты, стимулирующие выработку интерферона, для лечения гриппа нет необходимости, если, конечно, «интерфероновый статус» пациента не требует корректировки.
Миф №5. Гриппом можно заболеть из-за переохлаждения
Длительное воздействие низких температур угнетает функции организма, в том числе иммунной системы. Кроме того, сужение кровеносных сосудов приводит к сухости, что снижает защитную функцию слизистой носоглотки. Это облегчает заражение. Однако, если человек вышел на улицу, переохладился, но не «встретил» источник инфекции — больного человека, он не заболеет гриппом.
Миф №6. Вирусы гриппа быстро погибают вне организма
Нет, во внешней среде вирус гриппа довольно устойчив, особенно при низкой температуре. В помещении он сохраняет жизнеспособность до 9 часов. Реальная же возможность заражения вирусами гриппа через воздух может сохраняться до 24 часов, особенно если в помещении низкая относительная влажность.
На поверхности предметов вирусы гриппа сохраняются еще дольше: на стекле — до 10 суток, бумаге — до 12 часов, а на металле и пластмассе — до 2 суток. Поэтому рекомендуется регулярно делать влажную уборку помещений, соблюдать правила личной гигиены. Эффективны системы обеззараживания воздуха с применением ультрафиолетового излучения.
Миф №7. Любой человек может заболеть гриппом
Считается, что восприимчивость к вирусам гриппа всеобщая. Но незначительное число людей не восприимчивы к гриппу, некоторые переносят его бессимптомно.
Миф №8. Нельзя заболеть гриппом дважды за один сезон
Можно. Например, сначала вирусом гриппа А, потом — вирусом гриппа В.
Но к конкретному вирусу — возбудителю гриппа у переболевшего человека формируется пожизненный иммунитет. Другое дело, что вирусы гриппа быстро мутируют, поэтому в следующем сезоне есть риск заразиться им снова.
Миф №9. Грипп лечат антибиотиками
Нет. Грипп — вирусная, а не бактериальная инфекция. Поэтому в лечении гриппа применяются противовирусные препараты — врач их должен назначить в течение первых трех суток после появления первых симптомов. Если момент упущен, начинать их прием бесполезно. Между тем, эффективных лекарств с противовирусной активностью очень мало. Пить их «на всякий случай» для профилактики допустимо, если требуется провести экстренную профилактику гриппа в очаге инфекции. Но их прием проводится по профилактической схеме, которую назначает врач.
Антибиотики врач может назначить в том случае, если к гриппу присоединяется бактериальная инфекция.
Эксперты Роспотребнадзора к этим мифам добавил еще целую коллекцию заблуждений.
Миф №10. Грипп не бывает без высокой температуры
Действительно, отличительной особенностью гриппа считается температура выше 38-38,5 градуса, иногда она поднимается даже выше. Но есть некоторые люди, у которых грипп протекает с субфебрильной (37,1-37,9) температурой, или вовсе с нормальной.
Миф №11. Если есть насморк, значит — это не грипп
В первые дни при гриппе может быть заложен нос, так как зараженные ткани отекают. После третьего дня заболевания возможен классический насморк с выделениями из носа. Бактерии воспользовались тем, что ваш иммунитет ослаб.
Миф №12. Жаропонижающие помогают вылечить грипп
На самом деле, жаропонижающие можно принимать только после того, как при удовлетворительном самочувствии температура достигла 38 градусов у взрослых и 38-39 у детей. В остальных случаях такое «лечение» приведет к тому, что вирус еще лучше распространится по организму. Так как нормальная или слегка повышенная температура тела — это благоприятная среда для вируса.
Миф №13. Лечить грипп не имеет смысла, он пройдет сам
Грипп очень опасен, заболевание может закончиться летальным исходом, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей. Есть опасность получить серьезное осложнение, чаще всего — на сердечно-сосудистую систему. Высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит только долю правды. Если бы лечение началось вовремя, то можно было бы сократить сроки болезни.
Миф №14. Прививку от гриппа не делают после того, как началась эпидемия
Это не так. Единственное, что во время эпидемии не подойдут вакцины с живыми вирусами. Есть вероятность, что вакцинация не защитит от заболевания, так как до нее человек уже заразился гриппом, но клинических проявлений еще не было.
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