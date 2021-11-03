Несмотря на пандемию коронавируса нельзя забывать и про другие опасные сезонные инфекции. Например, про грипп. Это заболевание гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд, говорит врач-терапевт, гематолог Диана Ким.

Грипп относится к тяжелым инфекционным вирусным заболеваниям, напомнила эксперт. Даже если вам кажется, что болезнь отступила и вы восстановились, не стоит забывать про ее последствия. Так, например, после гриппа могут возникнуть различные осложнения на сердечно-сосудистую систему.

«Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа», — сказала Диана Ким в интервью радио Sputnik .

Помимо сердца могут пострадать и другие органы, среди них — почки. Чтобы исключить различные патологии, необходимо после болезни сделать общий анализ мочи.