Несмотря на пандемию коронавируса нельзя забывать и про другие опасные сезонные инфекции. Например, про грипп. Это заболевание гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд, говорит врач-терапевт, гематолог Диана Ким.
Грипп относится к тяжелым инфекционным вирусным заболеваниям, напомнила эксперт. Даже если вам кажется, что болезнь отступила и вы восстановились, не стоит забывать про ее последствия. Так, например, после гриппа могут возникнуть различные осложнения на сердечно-сосудистую систему.
«Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа», — сказала Диана Ким в интервью радио
Помимо сердца могут пострадать и другие органы, среди них — почки. Чтобы исключить различные патологии, необходимо после болезни сделать общий анализ мочи.
Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание. «К ним относится тромбоцитопения (патологическое снижение тромбоцитов в крови), поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной», — объяснила врач.
Еще одно опасное осложнение — это поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга).
Вышеперечисленные осложнения проявляются в течение месяца после выздоровления. Причина весьма очевидна: человек не долечивается до конца, рано выходит на работу, в то время как его иммунная система еще не во состоянии справляться с вирусами и бактериями из внешней среды. Поэтому необходимо оставаться на больничном столько, сколько скажет врач. Чаще всего постельный режим длится от 10 до 14, но при тяжелом течении срок может весомо увеличиться.
Сейчас из-за пандемии грипп легко спутать с ковидом и ОРВИ. Сказывается на диагностике и мутация штаммов. В четвертую волну стало гораздо больше тяжелых, коронавирус начал атаковать и детей. Однако грипп маленькие пациенты тоже могут переносить тяжело. Входят в группу риска пожилые и беременные. COVID-19 и грипп во многом схожи, оба заболевания могут протекать бессимптомно, а потом обернуться тяжелой формой. Роспотребнадзор составил простую таблицу, которая поможет разобраться в симптоматике респираторных болезней.
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