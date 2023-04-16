Рекомендации типа «Пейте чесночную воду трижды в день, и паразиты выйдут из вас утром» или «Используйте корень мандрагоры на протяжении недели, и вы избавитесь от рака» опасны для здоровья, а иногда и для жизни. Если вы читаете подобные советы, особенно рекомендующие отказаться от традиционной терапии в пользу подобного, лучше закрыть сайт или страницу в соцсети.