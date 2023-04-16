Всем известно, что при желании и финансовой возможности в Сети можно создать что угодно — позитивные или негативные отзывы в интернет-магазинах, на сайтах, в телеграм-каналах и соцсетях. Аналогично и с предлагаемой информацией в разных сферах Сеть заполонили тексты, написанные маркетологами. Поэтому в отношении медицинской информации всегда важно проявлять разумную осторожность.
Почему не стоит использовать все советы на практике и как понять, стоит ли верить материалам о здоровье и различных патологиях, «Доктору Питеру» рассказала главный врач Московской клиники, оториноларинголог Жанна Салтанова.
Не все советы одинаково полезны
Любые советы, которые вам даются, нужно тщательно фильтровать. Особенно если они размещены на страницах глобальной сети, в различных группах или пабликах. Ни один уважающий себя врач или клиника не позволит проводить лечение по Интернету, давать рекомендации без предварительных очных консультаций, обследований и исключения противопоказаний.
Рекомендации типа «Пейте чесночную воду трижды в день, и паразиты выйдут из вас утром» или «Используйте корень мандрагоры на протяжении недели, и вы избавитесь от рака» опасны для здоровья, а иногда и для жизни. Если вы читаете подобные советы, особенно рекомендующие отказаться от традиционной терапии в пользу подобного, лучше закрыть сайт или страницу в соцсети.
Конечно, определенные лекарственные растения применяют как средство дополнительного лечения, реабилитации и профилактики, но только те, что внесены в официальную фармакопею, изучены и точно не обладают опасными свойствами. Но даже эти способы должен подбирать и рекомендовать только врач, который знаком с особенностями вашего организма.
Рекомендации по ЗОЖ
Казалось бы, в вопросах здорового образа жизни необязательно иметь медицинское образование, ведь речь о профилактике проблем со здоровьем. Но чтобы писать материалы на эту тему, нужно обладать обширными знаниями в области анатомии, физиологии и патологических процессов. Такое образование есть только у профильных специалистов — медиков, профессиональных тренеров.
Поэтому даже статьи на тему ЗОЖ, чтобы им доверять, должны быть написаны либо специализированными организациями — министерством здравоохранения, центром гигиены и профилактики Роспотребнадзора, врачами разных специализаций, либо журналистами на основе интервью с врачом, специалистом ведомства или профильного вуза. Тогда в материале это должно отражаться.
Материалы о заболеваниях
Особенно настороженно нужно относиться к медицинским материалам, в которых содержится описание различных патологий: их причины, проявления и варианты лечения. Они должны расцениваться только и исключительно как справочные, и при наличии похожих симптомов нужно обратиться к врачу для консультации.
Проверить достоверность данных, особенно если они позиционируются как «сенсационные», «революционные» и отличаются от общепринятого мнения, можно по нескольким критериям.
Источник информации
Если это новый метод лечения, результаты исследования или новые данные о болезни, эта информация должна быть оглашена в научном медицинском сообществе. Это могут быть материалы конференций, симпозиумов, докладов, научных исследований и экспериментов. Другими словами, должен быть научный опубликованный первоисточник информации.
Чаще всего добросовестные авторы, которые отвечают за информацию, публикуют источник, откуда они взяли данные, или дают ссылки на авторов исследований. Но ссылка ссылке рознь, это должны быть публикации из научных источников, международных медицинских библиотек или отечественных. Различные порталы, сомнительные сайты как источник информации — не авторитет.
Трезвая оценка информации
Всегда нужно понимать, что медицина, увы, не всесильна. Некоторые болезни на сегодня еще не могут быть вылечены. Поэтому при обещании в статье вылечить рак за пару недель, вернуть молодость или предотвратить атеросклероз важно объективно оценить подобные утверждения. Чаще всего подобное — сознательный обман читателей с целью поднятия шумихи.
Если же за подобные исцеляющие процедуры просят еще и деньги, это уже попахивает откровенным мошенничеством. Такие сайты стоит больше не посещать.
Обращайте внимание на стоп-фразы
Сразу стоит критически относиться и не продолжать читать статьи, которые начинаются фразами: «Медики скрывают…», «Врачи не подозревают…» или «Фармкомпании запрещают…» В целом любые медицинские организации и производители лекарств заинтересованы в раскрытии новых методов лечения и появившихся препаратов: они помогут им лучше выполнять свою работу.
Поэтому скрывать что-либо просто нелепо. Доктора дают информацию обо всех методиках, препаратах и способах лечения, если они реально прошли проверку временем, эффективны и безопасны.