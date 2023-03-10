Эти 5 изменений в поведении могут быть началом болезни Альцгеймера. Не пропустите их

Старческое слабоумие — страшное явление, от которого никто не застрахован. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Диагностировать ее на ранней стадии не так просто, и вылечить полностью ее современная медицина пока неспособна. Однако обнаружить недуг вовремя важно: своевременная терапия поможет замедлить прогрессирование болезни.

Поэтому стоит знать об изменениях в поведении, которые могут указывать на тревожный диагноз. Вот 5 моментов, на которые стоит обратить особое внимание.