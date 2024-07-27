Я выходил из дома только ночью: история похудения подростка, который к 15 годам весил 180 кг

«Зависимость может развиться в любом возрасте», — подписал свое старое фото Николас Гаррат.
На снимке 15-летний британский мальчик, страдающий от ожирения, держит банку сладкой газировки. Сколько таких банок в день выпивал подросток, сказать сложно. Но позже Николас подсчитал, что в те годы съедал от 4000 до 6000 калорий в день. В рационе были одни гамбургеры, бутерброды с беконом, мороженое и калорийная шоколадная паста. Когда же мальчик испытывал стресс, то ел все, что попадалось под руку.
А поводов для стресса хватало. К 15 годам мальчик весил уже 180 килограммов. Жестокие подростки таких особенностей не прощают. Николаса постоянно травили. Он и сам себя ненавидел, чувствовал себя «уродом, монстром».
Но потом наступила пандемия коронавируса. Детей отправили на домашнее обучение, и Николас был, похоже, самым счастливым ребенком.
«Я испытал такое облегчение, когда случился ковид! Ведь мне больше не надо было выходить на улицу, — рассказал Николас в интервью
Николас всегда был пухлым ребенком, но в 5 лет он плотно подсел на фастфуд и начал толстеть основательно. Когда в мае 2020 года мальчик достиг своего максимального веса, он практически перестал двигаться. Даже небольшая прогулка вокруг квартала, на которой настаивала его мама, превращалась в мучение: у ребенка сильно болели лодыжки и спина.
«Мне хотелось просто оставаться в постели весь день», — признается Николас.
А потом врач сказал, что ему грозит сердечный приступ. Николас вспоминает: после этого разговора он ночами лежал без сна, думал, куда катится его жизнь. Неужели он закончит как люди, которых показывают по телевизору — этих несчастных, что не в состоянии встать с кровати из-за ожирения? И тогда Николас решил: пора меняться!
К началу 2021 года парень сбросил 63 кг. Но то, как он признается, был нездоровый подход. Николас просто голодал. А поскольку мышц подросток не нарастил, он по-прежнему чувствовал себя толстым и ненавидел себя.
«Неужели, все было зря?! Я сбросил вес, а под ним оказался этот уродливый человек», — вспоминал Николас свои чувства.
И парень сорвался — вновь набрал 22 кг. Но собрался вновь: начал тягать железо в спортзале, ходил по часу в день на беговой дорожке. При этом не забывал про здоровое питание. Перешел на куриную грудку, овощи, сложные углеводы, которые дают энергию для тренировок, но долго расщепляются.
Сейчас Николас весит 88 кг при росте 177 см и выглядит как парень с обложки журнала.
«Я чувствую себя совершенно другим человеком. Я намного увереннее в себе, у меня отличное настроение, — говорит он. — Теперь, когда у меня возникают проблемы, я не заедаю их, а иду в тренажерный зал».
У Николаса появилось много друзей-единомышленников, которые помогают не сойти с выбранного пути.
«Мой главный совет — продолжайте идти вперед, несмотря на неудачи. Даже если у вас нет мотивации заниматься спортом, просто приходите в спортзал. Решительность — это то, что заставляет тебя вставать и идти к цели», — говорит Николас.