Я выходил из дома только ночью: история похудения подростка, который к 15 годам весил 180 кг

На снимке 15-летний британский мальчик, страдающий от ожирения, держит банку сладкой газировки. Сколько таких банок в день выпивал подросток, сказать сложно. Но позже Николас подсчитал, что в те годы съедал от 4000 до 6000 калорий в день. В рационе были одни гамбургеры, бутерброды с беконом, мороженое и калорийная шоколадная паста. Когда же мальчик испытывал стресс, то ел все, что попадалось под руку.