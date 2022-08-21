Взрыв в голове и синдром Арлекина: 7 загадочных болезней, которые медицина объяснить не в силах

Мы привыкли к тому, что для каждой болезни в справочниках по медицине есть отдельный раздел этиологии (причинных факторов) и целый набор симптомов. На основании этих данных разрабатываются методы диагностики лечения. Но есть некоторые относительно редкие и загадочные синдром и болезни, в которые верят не все медики и происхождение которых еще изучается. Многие из них связаны с психикой и нервной системой, иммунитетом.

«Доктор Питер» обсудил их происхождение с Екатериной Домбровской, психотерапевтом, психологом сексологом и Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом.