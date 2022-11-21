Дети — самое ценное, что у нас есть. И именно они чаще всего попадают в ситуации, которые особенно опасны для жизни и здоровья. Задача взрослых — знать о всех рисках и вовремя на них реагировать.
В минздраве Оренбургской области рассказали об основных опасностях для жизни и здоровья детей — информация основана на статистике и опыте врачей. В ведомстве
Ожоги
Медики обращают внимание, что готовить еду, если в доме есть дети, надо на дальних конфорках плиты — как газовой, так и электрической. Также стоит быть особенно бдительными, если обеденный стол покрыт скатертью, свисающей по краям, — ребенок может потянуть за ткань и опрокинуть на себя горячий чай или тарелку обжигающего супа.
Падение с высоты
— В 20% случаев страдают дети до 5 лет, — уточняют медики.
Страшные сообщения о выпавших из окна детях нередко появляются по весне, когда родители открывают окна и теряют бдительность. Малыши забираются на подоконник, часто опираются на москитную сетку, которая лишь создает видимость безопасности, и падают.
Главная задача родителей — открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны маленьким детям. Сейчас есть множество способов предотвратить трагедию — блокираторы на окна, надежные ограждения, решетки и так далее.
Утопление
— В 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать, — предупреждают врачи. — Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д.
Эксперты рекомендуют учить детей плавать с раннего возраста, обязательно использовать детские спасательные жилеты при всех вариантах водного отдыха, ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.
Удушье
— В 25% случаев жертвами становятся дети в возрасте до одного года из-за беспечности взрослых, — говорят оренбургские медики. — Поэтому ни в коем случае не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками, не смешите малыша во время еды, не играйте с ним и обязательно следите за ребенком: кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки — признаки проблем с дыхательной системой.
Отравления
— 60% всех случаев детских отравлений связаны с употреблением лекарств из домашней аптечки, — рассказывают медики. — Поэтому храните медикаменты в недоступных для детей местах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача и строго следуя инструкции, а опасные вещества вроде таблеток для стиральной машины и посудомойки, которые ребенок может посчитать за лакомство, держите в плотно закрытых маркированных контейнерах в недоступном для детей месте.
Поражения электрическим током
— Закрывайте электрические розетки специальными защитными накладками и изолируйте электрические провода от доступа детей, — рекомендуют врачи.
Травмы на дорогах
— ДТП вызывают более 25% всех смертельных случаев, — отмечают эксперты. — Поэтому обучайте ребенка правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте. Не пренебрегайте специальными детскими креслами и ремнями безопасности в автомобиле, не сажайте ребенка на переднее сиденье машины. А также используйте светоотражающие нашивки для верхней одежды.