Падение с высоты

— В 20% случаев страдают дети до 5 лет, — уточняют медики.

Страшные сообщения о выпавших из окна детях нередко появляются по весне, когда родители открывают окна и теряют бдительность. Малыши забираются на подоконник, часто опираются на москитную сетку, которая лишь создает видимость безопасности, и падают.

Главная задача родителей — открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны маленьким детям. Сейчас есть множество способов предотвратить трагедию — блокираторы на окна, надежные ограждения, решетки и так далее.

Утопление

— В 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать, — предупреждают врачи. — Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д.

Эксперты рекомендуют учить детей плавать с раннего возраста, обязательно использовать детские спасательные жилеты при всех вариантах водного отдыха, ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.

Удушье

— В 25% случаев жертвами становятся дети в возрасте до одного года из-за беспечности взрослых, — говорят оренбургские медики. — Поэтому ни в коем случае не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками, не смешите малыша во время еды, не играйте с ним и обязательно следите за ребенком: кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки — признаки проблем с дыхательной системой.

Отравления

— 60% всех случаев детских отравлений связаны с употреблением лекарств из домашней аптечки, — рассказывают медики. — Поэтому храните медикаменты в недоступных для детей местах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача и строго следуя инструкции, а опасные вещества вроде таблеток для стиральной машины и посудомойки, которые ребенок может посчитать за лакомство, держите в плотно закрытых маркированных контейнерах в недоступном для детей месте.