Врач Демихова рассказала о «синдроме лысого бронха», мучащем нас после ОРВИ

«Представьте себе большую ссадину. Когда сходит корочка, под ней нежная, розовая, очень чувствительная кожа. Когда к такой коже прикасается грубая ткань, попадает горячая вода или когда на эту область сильно нажать, становится неприятно. Но потом кожа нарастает, грубеет, и излишняя чувствительность исчезает. То же самое происходит с эпителием бронхов, который повреждается вирусами. Чтобы клетки бронхов восстановились, нужно время», — рассказывает врач.