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Врач Демихова рассказала о «синдроме лысого бронха», мучащем нас после ОРВИ

Такое состояние может сохраняться несколько недель. Что такое синдром «лысого бронха», опасен ли он и требует ли лечения? Вот что говорит об этом врач.

28 декабря 20231
остаточный кашель, кашель после ОРВИ
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ОРВИ вылечили, а кашель остался. Такое состояние часто пугает. А вдруг развилась новая инфекция или не долечили старую? Но врачи успокаивают: остаточный кашель после болезни может сохраняться еще долго. При этом пациентам с таким кашлем могут поставить ложный диагноз и назначить ненужное лечение.

Дарья Демихова

Семейный врач, невролог

«После перенесенного ОРВИ могут долгое время беспокоить два вида остаточного кашля. Они безопасны, но создают дискомфорт и часто пугают, вызывая навязчивые мысли о серьезной болезни», — говорит невролог Дарья Демихова.

Эти виды остаточного кашля называются:

  • синдром лысого бронха;

  • гиперреактивность бронхов.

Синдром лысого бронха

По словам врача, синдром лысого бронха после ОРВИ может беспокоить еще 2-6 недель. Он проявляется кашлем при любом раздражении: форсированном дыхании — когда человек увеличивает скорость и объем вдоха и выдоха, активных движениях, от резких запахов и холодного воздуха.

«Представьте себе большую ссадину. Когда сходит корочка, под ней нежная, розовая, очень чувствительная кожа. Когда к такой коже прикасается грубая ткань, попадает горячая вода или когда на эту область сильно нажать, становится неприятно. Но потом кожа нарастает, грубеет, и излишняя чувствительность исчезает. То же самое происходит с эпителием бронхов, который повреждается вирусами. Чтобы клетки бронхов восстановились, нужно время», — рассказывает врач.

По словам эксперта, синдром лысого бронха не нужно лечить. Но если это состояние доставляет большие неудобства, можно использовать по ситуации блокаторы кашля.

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Гиперреактивность бронхов

«Это бронхоспазм с одышкой и свистящим дыханием на выдохе в ответ на резкие запахи, дым, пыль, холодный или влажный воздух и физическую нагрузку. Гиперреактивность бронхов длится до восьми месяцев после перенесенного ОРВИ», — объясняет Дарья Демихова.

Причина — вирусы, реже бактерии, которые изменяют состояние нервных волокон во время болезни. Грозит ли вам гиперреактивность бронхов после ОРВИ, зависит от типа вируса, его антигенного состава и времени нахождения в дыхательных путях.

«Гиперреактивность бронхов может и не проявиться, или иногда о ней узнают случайно, особенно если пациента мучит остаточный кашель из-за синдрома лысого бронха», — говорит врач.

Когда могут поставить ложный диагноз

«Пациент жалуется врачу на кашель. Ему проводят провокационные тесты, выявляют бронхоспазм и ставят диагноз „астма“, — рассказывает невролог. — В таких случаях важно подробно рассказать врачу: когда и чем болел, как лечился, как долго беспокоит кашель, что его провоцирует и что облегчает».

Эксперт предупреждает: при синдроме лысого бронха пациентам могут ошибочно поставить бронхиальную астму и прописать ненужное лечение. Поэтому с таким диагнозом торопиться нельзя.

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Как понять, что кашель остаточный?

Чтобы убедиться, что ваш кашель после ОРВИ не вызван возможными осложнениями или новыми инфекциями, врач советует сдать анализы на антитела к трем легочным инфекциям:

  • хламидии;

  • микоплазмы;

  • пневмоцисты.

«Если инфекций нет, анализы нормальные, беспокоят только гиперреактивность бронхов и латентный бронхоспазм, то никакого лечения не требуется, — подчеркивает эксперт. — Стоит наблюдать за ситуацией, но не надо спешить с диагнозами».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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