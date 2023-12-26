Бабушка не права: терапевт Бессмертный оценил 5 народных советов по лечению ОРВИ

ОРВИ и простуды в холода не щадят никого. Все мы помним, как наши мамы и бабушки лечили кашель и сопли в детстве: ставили банки, делали горячие ванночки для ног и строго-настрого запрещали есть холодное мороженое.
Но что по поводу классических бабушкиных методов лечения думают врачи? Педиатр Алексей Бессмертный в своем
Педиатр, аллерголог-иммунолог
Парить ноги в тазике
Если вы замерзли после прогулки, погреть ноги, может, и будет приятно. Однако не обольщайтесь: если первые признаки болезни уже дали о себе знать, парить ноги в кипятке с горчицей бесполезно, здоровее так не станешь. Распаренные ступни не прогонят вирус и не победят болезнь. А если вирус в тело еще не проник, то побеждать пока и нечего.
Можно считать, что единственный смысл этой процедуры — отвлечь вас от болезни. Кстати, такими же отвлекающими действиями можно считать теплые носки с горчицей и банки на спине. От инфекции все эти манипуляции не спасут. Зато они могут отвлечь ребенка от плохого самочувствия здесь и сейчас.
Кормить подтаявшим мороженым
Есть мнение у некоторых родителей, будто в обычном состоянии мороженое обязательно застудит горло и станет причиной ангины. Однако на самом деле холод безопасен для горла вашего ребенка. Более того, даже если он уже заболел, холодный десерт поможет снять воспаление и уменьшить боль. Так что в умеренных количествах мороженое пойдет на пользу.
Ангина возникает не из-за холода, а из-за бактерий и вирусов. Пломбир тут точно не виноват.
Отказываться от проветривания
Иногда мамы, папы, бабушки и дедушки так сильно боятся, что их ребенок заболеет, что решают вообще не открывать окошки, а то, не дай бог, их малыша продует. К сожалению, духота в квартире от ОРВИ никак не защитит.
Обычная «простуда» — это итог попадания в тело вирусов или бактерий, а не открытого окна и свежего воздуха. Устраивать переохлаждение всем домашним — тоже, конечно, идея не слишком удачная, тем более что так можно снизить иммунитет. Однако проветривать квартиру нужно регулярно.
Не давать ребенку бегать босиком
Заботливые бабушки нередко пытаются любой ценой надеть на ножки малышей теплые шерстяные носки. «Не ходи босиком, заболеешь!» — говорят они. На самом деле от холодного пола никто не заболеет. Если ребенку тепло и комфортно без носков и тапок, значит, не стоит его переубеждать.
Надевать чеснок на шею
Вообще чеснок — продукт полезный, хоть и не все дети его любят. Однако чесночные бусы на шее точно не защитят вашего ребенка от заражения. Кстати, популярные соляные пещеры и физиотерапия тоже бессмысленны.