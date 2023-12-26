Бабушка не права: терапевт Бессмертный оценил 5 народных советов по лечению ОРВИ

Если вы замерзли после прогулки, погреть ноги, может, и будет приятно. Однако не обольщайтесь: если первые признаки болезни уже дали о себе знать, парить ноги в кипятке с горчицей бесполезно, здоровее так не станешь. Распаренные ступни не прогонят вирус и не победят болезнь . А если вирус в тело еще не проник, то побеждать пока и нечего.