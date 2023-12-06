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Голодать противопоказано. Как питаться при гриппе, коронавирусе и ОРВИ: меню на день

Во время болезни аппетит совсем пропадает. Кто-то советует слушать свой организм и есть когда захочется. Но это ошибка. Врачи рассказали, как питаться в период вирусных заболеваний.

6 декабря 2023
как питаться при простуде, гриппе, коронавирусе, ОРВИ, меню на день
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В период болезни, когда все силы организма направлены на борьбу с инфекцией, питание должно быть особенным.

«При вирусных заболеваниях, таких как грипп и коронавирус, нарушается и угнетается выработка пищеварительных ферментов и работа желудочно-кишечного тракта в целом», — говорят эксперты РМАНПО — Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Когда долго держится высокая температура, аппетит снижается. Но голодать в это время нельзя.

«Это противопоказано, — предупреждают врачи. — Питаться нужно дробно и часто. Но и переедать нельзя, чтобы не увеличивать нагрузку на органы пищеварения».

В меню больного должно быть много белка и клетчатки, больше витаминов и микроэлементов. Поэтому специалисты рекомендуют включить в рацион:

  • источники витамина С (шиповник, облепиха, черная смородина, цитрусовые);

  • продукты с витамином А (яйца, сливочное масло, сыр);  

  • продукты с витаминами группы В (творог, яйца, мясо, рис, гречка, пшено, картофель);

  • источники витамина D (сельдь, лосось, скумбрия, икра, печень трески, сметана, сливки, кисломолочные напитки);

  • продукты, содержащие цинк (устрицы, крабы, яичный желток, арахис, зародыши пшеницы, овсяные хлопья, какао).

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Следите, чтобы в меню было умеренное количество жиров животного и растительного происхождения. Растительное и сливочное масло, орехи — все это можно и нужно есть больному, особенно при коронавирусе. Дело в том, что легочные альвеолы покрыты веществом, которое необходимо для поддержания структуры легких, оно называется «сурфактант» и на 90% состоит из жиров. Поэтому переходить на постную еду врачи не рекомендуют.

И конечно, чтобы уменьшить интоксикацию и быстрее пойти на поправку, необходимо больше пить — до 1500–1700 мл воды в сутки.

«Пейте фруктовые и овощные соки, клюквенный и брусничный морс, чай с лимоном, кисель, очень полезен отвар шиповника», — советуют врачи.

В идеале эти напитки должны быть приготовлены без добавления сахара: чтобы обеспечить противовоспалительный эффект, стоит ограничить себя в углеводах.

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Эксперты РМАНПО уверяют: достаточное потребление воды вместе с правильным рационом сыграет важную роль в выздоровлении. Вот как предлагают питаться врачи.

Пример питания при вирусных заболеваниях*

Завтрак

  • Молочная гречневая каша с добавлением 9 г СБКС (смесь белковая композитная сухая) и 5 г сливочного масла — 200 г.

  • Твердый сыр — 25 г.

  • Зеленый чай.

Второй завтрак

  • Яблочный сок.

Обед

  • Гороховый суп с картофелем на мясном бульоне — 500 г.

  • Гуляш из отварного мяса — 115 г.

  • Картофельное пюре с 10 г СБКС — 200 г.

  • Свежий помидор.

  • Кисель из клюквы — 200 г.

Полдник

Ужин

  • Отварное мясо — 40 г.

  • Макароны — 160 г.

  • Соус белый со сметаной, зеленью и 9 г СБКС — 50 г.

  • Чай — 200 г.

Перед сном в 21:00

  • Молоко — 200 г.

* Основы рационального питания в период распространения респираторных вирусных инфекций: монография / Л. В. Федотова, 2021 г.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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