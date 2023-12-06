Голодать противопоказано. Как питаться при гриппе, коронавирусе и ОРВИ: меню на день

Следите, чтобы в меню было умеренное количество жиров животного и растительного происхождения. Растительное и сливочное масло, орехи — все это можно и нужно есть больному, особенно при коронавирусе. Дело в том, что легочные альвеолы покрыты веществом, которое необходимо для поддержания структуры легких, оно называется «сурфактант» и на 90% состоит из жиров. Поэтому переходить на постную еду врачи не рекомендуют.