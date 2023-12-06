Голодать противопоказано. Как питаться при гриппе, коронавирусе и ОРВИ: меню на день

В период болезни, когда все силы организма направлены на борьбу с инфекцией, питание должно быть особенным.
«При вирусных заболеваниях, таких как грипп и коронавирус, нарушается и угнетается выработка пищеварительных ферментов и работа желудочно-кишечного тракта в целом», — говорят
Когда долго держится высокая температура, аппетит снижается. Но голодать в это время нельзя.
«Это противопоказано, — предупреждают врачи. — Питаться нужно дробно и часто. Но и переедать нельзя, чтобы не увеличивать нагрузку на органы пищеварения».
В меню больного должно быть много белка и клетчатки, больше витаминов и микроэлементов. Поэтому специалисты рекомендуют включить в рацион:
источники витамина С (шиповник, облепиха, черная смородина, цитрусовые);
продукты с витамином А (яйца, сливочное масло, сыр);
продукты с витаминами группы В (творог, яйца, мясо, рис, гречка, пшено, картофель);
источники витамина D (сельдь, лосось, скумбрия, икра, печень трески, сметана, сливки, кисломолочные напитки);
продукты, содержащие цинк (устрицы, крабы, яичный желток, арахис, зародыши пшеницы, овсяные хлопья, какао).
Следите, чтобы в меню было умеренное количество жиров животного и растительного происхождения. Растительное и сливочное масло, орехи — все это можно и нужно есть больному, особенно при коронавирусе. Дело в том, что легочные альвеолы покрыты веществом, которое необходимо для поддержания структуры легких, оно называется «сурфактант» и на 90% состоит из жиров. Поэтому переходить на постную еду врачи не рекомендуют.
И конечно, чтобы уменьшить интоксикацию и быстрее пойти на поправку, необходимо больше пить — до 1500–1700 мл воды в сутки.
«Пейте фруктовые и овощные соки, клюквенный и брусничный морс, чай с лимоном, кисель, очень полезен отвар шиповника», — советуют врачи.
В идеале эти напитки должны быть приготовлены без добавления сахара: чтобы обеспечить противовоспалительный эффект, стоит ограничить себя в углеводах.
Эксперты РМАНПО уверяют: достаточное потребление воды вместе с правильным рационом сыграет важную роль в выздоровлении. Вот как предлагают питаться врачи.
Пример питания при вирусных заболеваниях*
Завтрак
Молочная гречневая каша с добавлением 9 г СБКС (смесь белковая композитная сухая) и 5 г сливочного масла — 200 г.
Твердый сыр — 25 г.
Второй завтрак
Яблочный сок.
Обед
Гороховый суп с картофелем на мясном бульоне — 500 г.
Гуляш из отварного мяса — 115 г.
Картофельное пюре с 10 г СБКС — 200 г.
Свежий помидор.
Кисель из клюквы — 200 г.
Полдник
Чернослив — 75 г.
Отвар шиповника — 200 г.
Ужин
Отварное мясо — 40 г.
Макароны — 160 г.
Соус белый со сметаной, зеленью и 9 г СБКС — 50 г.
Чай — 200 г.
Перед сном в 21:00
Молоко — 200 г.
* Основы рационального питания в период распространения респираторных вирусных инфекций: монография / Л. В. Федотова, 2021 г.