Вопрос врачу: «Почему опасно принимать БАДы без рекомендации специалиста?»

Казалось бы, если БАДы не относят к лекарствам, на них не нужны рецепты и принимать их могут здоровые люди, то и навредить эти средства не способны. Это же добавки к пище, которые призваны восполнить нехватку тех или иных соединений. Так думает большинство людей, которые приобретают различные препараты в аптеках или на маркетплейсах.