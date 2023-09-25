Вопрос врачу: «Почему опасно принимать БАДы без рекомендации специалиста?»

Знакомая напугала, рассказала историю, как принимала БАДы, а теперь у нее отказывает печень. Действительно ли все может быть так серьезно? Правда ли, что опасно принимать БАДы без рекомендации врача? Ведь это же простые травки. Анастасия, 39 лет
Казалось бы, если БАДы не относят к лекарствам, на них не нужны рецепты и принимать их могут здоровые люди, то и навредить эти средства не способны. Это же добавки к пище, которые призваны восполнить нехватку тех или иных соединений. Так думает большинство людей, которые приобретают различные препараты в аптеках или на маркетплейсах.
Редко кто связывает ухудшение своего состояния именно с БАДами, ведь это же безобидные витамины. Или не безобидные? На этот вопрос читательницы «Доктора Питера» ответила Анастасия Калмурзина, эндокринолог, терапевт, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
БАДы продаются миллионами тонн
Популярность биологически активных добавок в России постоянно растет. По данным опросов, приемом БАДов увлекается более половины жителей нашей страны. Одни принимают их на постоянной основе, другие — для укрепления организма в межсезонье или просто «на всякий пожарный».
С врачами при выборе препаратов советуются далеко не всегда, более того, это делают лишь единицы — наиболее ответственные и пунктуальные в вопросах здоровья. Биологические добавки большинство людей считают безвредными и не видят в них угрозы здоровью. Увы, это мнение ошибочно, и самолечение БАДами может иметь серьезные последствия для организма.
Переизбыток витаминов и неожиданная реакция организма
Переизбыток даже, казалось бы, безобидных витаминов и минералов в организме опасен ничуть не меньше их дефицита. Так, злоупотребление витамином D в больших дозах способно спровоцировать гиперкальциемию — избыточное накопление кальция в крови. Это опасное состояние чревато проблемами с суставами и остеопорозом — снижением плотности костной ткани.
Неприятные последствия может иметь даже прием БАДов в умеренных дозах. Зачастую такие добавки содержат большое количество разных веществ, дополняющих основной состав. В комбинации они способны вызвать совершенно непредсказуемую аллергическую реакцию организма — от тошноты и головных болей до отека Квинке.
БАДы могут снижать эффективность других препаратов
Разные вещества в организме, вводимые извне, по-разному влияют друг на друга. Так, БАДы способны снижать эффективность других лекарств, которые прописаны врачом для курсового или постоянного приема, или просто могут менять действие их активных компонентов — понижать его или усиливать. То же самое касается и одновременного приема нескольких разных видов добавок. В лучшем случае это нивелирует весь эффект от терапии, в худшем — навредит организму.
Вред для печени
При постоянном приеме биологически активных добавок возрастает нагрузка и на печень. Некоторые комплексы содержат токсичные вещества, которые поражают клетки органа. Чтобы справиться с ними, печень активизирует все ресурсы. В результате у нее остается меньше сил для выполнения своих прямых функций. При проблемах с печенью прием биодобавок может спровоцировать ухудшение состояния, прогрессирование патологии, что крайне опасно.
Неправильное сочетание добавок
БАДы часто содержат не какое-то одно вещество, а сложную комбинацию разных компонентов. Если человек слишком увлекается добавками, количество активных веществ может исчисляться уже десятками. Спрогнозировать, как именно они будут взаимодействовать друг с другом, сможет только врач. И только ему будет под силу оценить возможный вред от такого «витаминного коктейля».
Не все БАДы качественные
По сравнению с лекарственными препаратами биологически активные добавки проходят менее жесткий контроль. Тестирование обычных лекарств длится годами, однако БАД запросто может поступить в продажу уже через полгода после разработки. Из-за слишком мягких требований к качеству в составе добавок нередко обнаруживаются вредные для здоровья компоненты.
Например, гормональные вещества, мочегонные или антибиотики. Яркий тому пример — недавнее исследование канадских ученых, которые выявили в ряде популярных БАДов присутствие тяжелых металлов — свинца и мышьяка. Даже в малых дозах при регулярном употреблении они способны нанести организму немалый вред.