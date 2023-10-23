— Сложности с остротой зрения в сумерках есть у многих, однако обычно глазам требуется пара минут, чтобы привыкнуть к темноте, а потом человек начинает различать окружающие предметы. У людей с никталопией этот процесс не происходит совсем или заметен лишь незначительно. Из-за этого они обычно отказываются садиться за руль в темное время суток, потому что плохо видят дорогу под боковым освещением фонарей, не выходят из дома в сумерках и ночью, потому что, возможно, уже бывали случаи, когда они не видели предметы под ногами и спотыкались.