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Поможет «метка на стекле»: как людям, вечно смотрящим в монитор, не потерять остатки зрения

Если вы постоянно смотрите на экран компьютера на работе и нет никаких вариантов, как избавиться от этой нагрузки на глаза, вот простые, но на самом деле действенные советы офтальмолога.

13 октября 20233
зрение советы
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iStockphoto

Представить себе жизнь без компьютеров и гаджетов сейчас невозможно. В монитор в течение дня по многу часов смотрят бухгалтеры и кадровики, программисты, журналисты и юристы, врачи и учителя.

Офтальмолог объясняет, как в условиях тотальной зависимости от компьютеров сберечь зрение, если вы его еще не до конца растеряли, и дает работающие советы.

Офтальмолог, окулист

Офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»

Это поможет сберечь зрение, если вы работаете за компьютером

Использование очков

«Для правильной, гармоничной работы зрительной системы важно использовать очки, если такие были выписаны по поводу близорукости, дальнозоркости или астигматизма, — советует офтальмолог Валерия Смирнова. — Правильно подобранные очки позволяют не только улучшить зрение вдаль, но и снижают зрительную нагрузку при работе вблизи, позволяя аккомодации работать правильно».

С 35-40-летнего возраста из-за естественных изменений в хрусталике и аккомодационной системе глазам необходима поддержка при работе на близком расстоянии. Обсудите с офтальмологом удобные средства поддержки глаз вблизи, будет ли это вторая пара очков для близи или очковые линзы специальных дизайнов (офисные, прогрессивные, линзы с поддержкой аккомодации).

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Правильная организация рабочего места

«Уделите особое внимание организации рабочего места. Монитор должен располагаться на расстоянии вытянутой руки, чуть ниже уровня глаз, — продолжает офтальмолог. — Когда сидите за рабочим столом, все суставы должны быть согнуты под углом 90 градусов, осанка ровная. Это позволяет правильно распределить нагрузку на позвоночник в целом и глаза в частности во время длительной работы вблизи».

Старайтесь не работать в темноте, рабочее место должно быть достаточно освещено не только в области рабочего пространства.

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Делайте перерывы в работе, разминки

«Если вам предстоит длительная зрительная нагрузка вблизи, не забывайте делать перерывы 1-2 раза в день для разминки шеи и плечевого сустава, ознакомьтесь заранее с рекомендуемыми разминками для выполнения их в офисе, — говорит офтальмолог. — Для снятия напряжения со зрительной системы достаточно прерваться от работы вблизи и смотреть вдаль несколько минут. Это стоит делать каждые 1-2 часа напряженной работы». 

Можно выполнить упражнение «метка на стекле». Попеременно фокусируйте взгляд вдали и на расстоянии 30-35 см перед собой. Несколько таких циклов, проделанных один раз в 1-2 часа, позволяют нормализовать работу аккомодации.

Дополнительное увлажнение глаз

«Отдавайте предпочтение бесконсервантным препаратам „искуственной слезы“ или проконсультируйтесь с офтальмологом, какой из них лучше всего подойдет для вас, — говорит Валерия Смирнова. — Кратность закапывания в рабочие часы — 3-4 раза и более по необходимости. Бесконсервантные препараты не нарушают состояние глазной поверхности и могут применяться на постоянной основе. Помимо местного увлажнения глаз не забывайте в течение дня пить чистую воду».

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Прогулки на свежем воздухе

«Прогулки не менее двух часов в день полезны для организма в целом: они поддерживают и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и иммунитета, позволяют снять напряжение и стресс после рабочего дня, а зрительной системе — расслабиться, — рассказывает врач. — Важнейшее значение в режиме „работа — отдых“ занимает правильный здоровый сон. Воздержитесь от длительного использования гаджетов перед сном, постарайтесь спать не менее семи часов. Многие пациенты отмечают прямую связь зрительного комфорта и качества зрения со сном и отдыхом после работы».

Автор текста:Анна Майская
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