Поможет «метка на стекле»: как людям, вечно смотрящим в монитор, не потерять остатки зрения

«Прогулки не менее двух часов в день полезны для организма в целом: они поддерживают и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и иммунитета, позволяют снять напряжение и стресс после рабочего дня, а зрительной системе — расслабиться, — рассказывает врач. — Важнейшее значение в режиме „работа — отдых“ занимает правильный здоровый сон. Воздержитесь от длительного использования гаджетов перед сном, постарайтесь спать не менее семи часов. Многие пациенты отмечают прямую связь зрительного комфорта и качества зрения со сном и отдыхом после работы».