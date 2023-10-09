— Пациенты с гиперметропией тоже оперируются в этом возрасте и могут ощутить больший эффект, чем после операции в 20 лет, — добавила Алина Андреева. — В молодости пациент может скомпенсировать ее, а более возрастные пациенты как раз и отмечают улучшения. Но в любом случае надо смотреть на состояние здоровья глаз: если есть больная роговица, эктазия или подозрение на эктазию, или даже сомнения какие-то, что она может развиться в дальнейшем, то мы лучше откажем пациенту, чем потом делать кросс-линкинг или отправлять на кератопластику.