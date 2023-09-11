Вопрос эксперту: «С каким зрением не берут в армию в 2023 году?»

Амблиопия — это нарушение функции глаза, приводящее к снижению остроты зрения, скорректировать которую очковыми линзами может быть просто невозможно. Это заболевание еще называют «синдром ленивого глаза». Причина амблиопии кроется в патологии зрительного нерва и имеет как врожденные, так и приобретенные основания для ее развития, спровоцировать которое могут различные обстоятельства — от длительного игнорирования ухудшения зрения и банальных повреждений глаза до генетической предрасположенности».