Вопрос эксперту: «С каким зрением не берут в армию в 2023 году?»

Подскажите, пожалуйста, с подтвержденным диагнозом «фоновая ретинопатия и амблиопия, острота на обоих глазах 0,3» берут ли в армию?
Влад, 20 лет
Врач медицинско-правовой компании «ПризываНет»
С каким зрением освобождают от призыва
«Для начала стоит разобраться в понятиях, что же такое фоновая ретинопатия и амблиопия. Фоновая ретинопатия — это такое состояние сосудов сетчатки глаза, при котором дистрофические процессы (патология, являющаяся следствием нарушения обмена веществ в клетке и повреждающие ее структуры) могут приводить к снижению остроты зрения и вызывать атрофию зрительного нерва (заболевание глаз, характеризующееся ослаблением зрения и поражающее нервную часть органа).
Данная болезнь возникает как следствие осложнений каких-либо системных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Ретинопатия имеет несколько стадий заболевания, и клинические проявления могут разниться.
Амблиопия — это нарушение функции глаза, приводящее к снижению остроты зрения, скорректировать которую очковыми линзами может быть просто невозможно. Это заболевание еще называют «синдром ленивого глаза». Причина амблиопии кроется в патологии зрительного нерва и имеет как врожденные, так и приобретенные основания для ее развития, спровоцировать которое могут различные обстоятельства — от длительного игнорирования ухудшения зрения и банальных повреждений глаза до генетической предрасположенности».
Армия и острота зрения
Само по себе наличие фоновой ретинопатии или амблиопии не является основанием для получения освобождения от службы в армии, основанием является степень остроты зрения призывника. Острота зрения — это показатель, отражающий способность глаза одновременно воспринимать два изображения на разном расстоянии друг от друга. Он используется для определения нарушения зрения и подбора очковых линз.
При остроте зрения обоих глаз 0,3 и ниже, а также при остроте зрения одного глаза ниже 0,09 призывник считается не годным к воинской службе на основании 35-й статьи Расписания болезней (официальный документ, который использует военкомат для определения степени годности призывника к военной службе).
Главный медицинский эксперт «ПризываНет» подчеркивает, что при определении категории годности гражданина для службы в армии острота зрения всегда учитывается только с коррекцией зрения. При малейших сомнениях рекомендуется всегда обращаться к квалифицированным специалистам за помощью и консультацией, чтобы избежать рисков.