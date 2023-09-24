Мушки и туман перед глазами: офтальмолог рассказала, как надолго сохранить остроту зрения

Обычно люди до последнего не идут на прием к врачу-офтальмологу, запуская заболевания глаз. Или занимаются самолечением — покупают витамины по совету рекламы или друзей. Все это не ведет к положительному эффекту, так как для контроля над патологией необходимы комплексный подход и регулярное наблюдение у специалиста по графику, который он назначит сам.