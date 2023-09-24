Мушки и туман перед глазами: офтальмолог рассказала, как надолго сохранить остроту зрения

Каждый второй человек сегодня большую часть рабочего дня проводит перед компьютером, а также активно использует различные гаджеты.
И если раньше пациентами офтальмолога становились люди зрелого и преклонного возраста, то сегодня уже со школьной скамьи многие не могут обойтись без очков и контактных линз.
О том, какие заболевания атакуют глаза современного человека особенно активно, как с ними справиться и обеспечить себе профилактику, расскажет Анастасия Головина, врач-офтальмолог клиники «Будь здоров».
Офтальмолог клиники «Будь здоров»
Как голубой свет влияет на зрение
Длительное воздействие на глаза голубого света от экранов гаджетов и их мерцание, излишне яркий свет, режущие глаз цвета изображений — все это факторы, которые негативно влияют на здоровье зрительного аппарата ежедневно, постепенно приводя не только к снижению зрения, но и к различным патологиям глаз. Возникает, например, синдром зрительной усталости.
Как это происходит? Синий свет, проходя через глаза, преломляется перед сетчаткой, вызывая размытость изображения. Глаз начинает напрягаться, чтобы сделать изображение более четким. Включаются в работу особые мышцы зрительного аппарата, и, как следствие, появляются ощущения дискомфорта, перенапряжения, усталость, ухудшение зрения.
Профилактика — главное
Обычно люди до последнего не идут на прием к врачу-офтальмологу, запуская заболевания глаз. Или занимаются самолечением — покупают витамины по совету рекламы или друзей. Все это не ведет к положительному эффекту, так как для контроля над патологией необходимы комплексный подход и регулярное наблюдение у специалиста по графику, который он назначит сам.
В комплексное лечение могут входить: медикаментозное лечение, физиотерапия, витамины и коррекция питания, упражнения для глаз, назначение очков и линз. При этом часто перед приемом витаминов назначается лабораторная диагностика (анализы крови на витамины и микроэлементы, например витамин D, избыток или недостаток которого может оказывать негативное влияние как на зрение, так и весь организм).
Для чего нужна ранняя диагностика проблем со зрением
Она поможет вовремя обнаружить развивающееся заболевание, притормозить возрастные изменения, избежать усугубления в дальнейшем и необходимости хирургического лечения. Проблемы со зрением значительно снижают качество жизни. А необходимость ношения очков и контактных линз может повлиять на чувство комфорта в повседневной деятельности.
Именно поэтому профилактические визиты (один раз в год) к врачу-офтальмологу, осмотр, тестирование зрения и проверка глазного дна выходят на первый план. Если у вас уже есть диагноз, касающийся вашего зрения, то посещать врача можно чаще (один раз в полгода).
Самые распространенные симптомы и заболевания глаз
Мушки, напряжение, покраснение, перенапряжение и размытое изображение — все это распространенные симптомы заболеваний глаз. Если что-то вышеперечисленное вам знакомо, обязательно посетите офтальмолога: врач зафиксирует ваши жалобы, проведет необходимую инструментальную диагностику, поставит диагноз и пропишет необходимое лечение, витамины, порекомендует коррекцию рациона. Возможно, врач порекомендует очки или линзы (они необходимы прежде всего тем, кто водит автомобиль, если острота зрения ниже допустимой нормы).
Самые распространенные заболевания глаз:
дальнозоркость;
миопия или близорукость;
катаракта (помутнение хрусталика);
глаукома (повышение внутриглазного давления);
деструкции стекловидного тела (мушки перед глазами).
Советы врача по сохранению зрения
Проверять зрение на приеме у офтальмолога необходимо минимум раз в год.
На консультацию к врачу захватите выписки и результаты диагностики здоровья глаз прошлых лет (особенно если были операции на глазах) — это поможет врачу составить вашу историю болезни. Желательно перед приемом не использовать косметику, снять контактные линзы, чтобы облегчить диагностику зрения.
Старайтесь вести здоровый образ жизни, дозируйте зрительную нагрузку — давайте глазам отдых. Также самостоятельно дома можно делать гимнастику для глаз (порекомендует врач).
Скорректируйте меню, употребляйте больше «живых» продуктов: зелени, овощей, фруктов, насыщенных витаминами и антиоксидантами.
Если вы обнаружили ухудшение зрения, не занимайтесь самолечением. Подобрать правильно капли для глаз, витамины, очки может только специалист.