Врач ФМБА Дехтяр объяснил, почему катаракта может развиться повторно

Катаракта очень коварна: она формируется постепенно, очень медленно, поэтому многие люди годами не идут к офтальмологу , считая свою проблему не слишком серьезной. А ведь ее можно определить еще на ранней стадии, начав борьбу с болезнью в ранние сроки и сохранить зрение. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал Борис Бондарев, врач-офтальмолог клиники «АБИА».