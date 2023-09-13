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Врач ФМБА Дехтяр объяснил, почему катаракта может развиться повторно

Казалось бы, лечение закончилось, зрение восстановилось, теперь по врачам бегать не нужно. Но спустя несколько месяцев или лет болезнь возвращается. Офтальмолог объясняет, почему так может быть.

13 сентября 2023
Врач ФМБА Дехтяр объяснил, почему катаракта может развиться повторно
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iStockphoto

Катаракта — это возрастное (но не только) помутнение хрусталика. У здоровых людей он идеально прозрачный, легко пропускает световые лучи, что позволяет видеть все происходящее вокруг. Если внутреннее содержимое хрусталика теряет прозрачность, начинает мутнеть, постепенно становясь похожим на молочную пенку, это и есть катаракта — помутнение хрусталика.

Андрей Дехтяр
Офтальмология

Офтальмолог ФНКЦ ФМБА России

Вторичной катарактой называют снижение остроты зрения в связи с помутнением задней части хрусталиковой капсулы, оно как раз и возникает после проведения операции по замене хрусталика.

«По статистике, со вторичной катарактой после оперативного вмешательства сталкиваются примерно 35% людей. Причины развития болезни неоднозначны, однако точно может выделить „провокаторов“», — говорит врач.

Например:

  • сахарный диабет;

  • молодой возраст (ввиду хорошей регенерации организма);

  • неполное извлечение частичек помутневшего хрусталика во время первой операции.

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Когда виновата операция

Взамен удаленного хрусталика внутрь глаза помещается искусственная линза, которая, как и любой другой материал, постепенно стареет и становится менее прозрачной.

На вторичное развитие катаракты может оказывать влияние материал искусственного хрусталика. Минимизировать вероятность осложнений помогает использование гидрофобных акриловых линз. Большое значение имеет и конструкция линзы: заостренные края, плотно примыкающие к капсульной сумке, препятствуют проникновению эпителиальных клеток в оптическую зону. Если все нюансы соблюдены, то риск повторного развития заболевания существенно снижается.

Что поможет вернуть зрение

Важно: лекарства неспособны замедлить разрастание эпителиальных тканей, поэтому лечение вторичной катаракты может быть только хирургическим. Самым безопасным методом считается лазерный. Процедура заключается в безболезненном и бесконтактном рассечении мутной капсулы и не требует госпитализации.

После устранения помутнений в центральной части оптической зоны свет может свободно проникать внутрь глаза, за счет чего у человека значительно повышается острота зрения.

«Симптомы вторичной катаракты похожи на те ощущения, которые пациент испытывал, когда болезнь впервые заявила о себе. Пострадавшие отмечают снижение остроты зрения, помутнение в глазах и блики от источников света», — говорит Андрей Дехтяр.

Диагностикой патологии занимается врач-офтальмолог, который уже на первом приеме может подтвердить или опровергнуть диагноз. При осмотре специалист проводит определение остроты зрения и биомикроскопию. В результате этих исследований врач может установить степень и площадь уплотнения задней части хрусталика, что позволяет ему назначить необходимое лечение.

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Почему катаракту легко упустить

Катаракта очень коварна: она формируется постепенно, очень медленно, поэтому многие люди годами не идут к офтальмологу, считая свою проблему не слишком серьезной. А ведь ее можно определить еще на ранней стадии, начав борьбу с болезнью в ранние сроки и сохранить зрение. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал Борис Бондарев, врач-офтальмолог клиники «АБИА».

Автор текста:Софья Хромова
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