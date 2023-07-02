Привыкаем видеть плохо: почему легко пропустить катаракту, объяснил офтальмолог

Катаракта — это возрастное, но не только, помутнение хрусталика. У здоровых людей он идеально прозрачный, легко пропускает световые лучи, что позволяет видеть все происходящее вокруг. Если внутреннее содержимое хрусталика теряет прозрачность, начинает мутнеть, постепенно становясь похожим на молочную пенку, это и есть катаракта — помутнение хрусталика.
Обычно так происходит с возрастом, но возможны даже врожденные проблемы. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал Борис Бондарев, врач-офтальмолог клиники «АБИА».
Это уже не приговор
Еще пару десятилетий назад для тех людей, которые столкнулись с развитием катаракты, сам диагноз был приговором. Из-за изменений в хрусталике, которые необратимы, люди теряли зрение, и приходилось жить в новой реальности, где практически ничего не видно.
Кроме того, катаракта очень коварна: она формируется постепенно, очень медленно, поэтому многие люди годами не идут к офтальмологу, считая свою проблему не слишком серьезной. А ведь ее можно определить еще на ранней стадии, начав борьбу с болезнью в ранние сроки и сохранив зрение.
Какие симптомы говорят о катаракте
Основной симптом при катаракте — это снижение зрения, четкости изображения, размытость картинки. Однако часто подобные проявления мы списываем на утомление глаз, неправильно подобранные очки, возрастные изменения. Человек адаптируется под постепенное ухудшение четкости картинки и размытости контуров, а когда обращается к врачу, проблема обычно уже достаточно серьезная.
Почему развивается катаракта
Есть два варианта патологии. Врожденная — когда ребенок появляется на свет с уже мутными хрусталиками. Обычно такое бывает при внутриутробных инфекциях, тяжелых пороках развития, вызванных генными или хромосомными мутациями. Но эта патология относительно редкая.
Катаракта может быть приобретенной, чаще всего — возрастной, либо она может развиться из-за наличия системного заболевания (сахарный диабет, аутоиммунные процессы), на фоне приема медикаментов (стероиды, гормональные препараты). Иногда катаракта может быть травматической, она возникает после серьезных повреждений глаза.
Катаракта неизбежна?
Да, скорее всего, она разовьется, если до нее дожить. По мнению врачей, возрастная катаракта неизбежна, она есть у всех млекопитающих, а не только у человека. Но сегодня специалисты отмечают один важный факт: катаракта постепенно молодеет. Сейчас с катарактой обращаются люди уже в 55 лет, в то время как ранее она была проблемой тех, кому уже больше 70 лет.
Кстати, отмечено, что врожденная катаракта часто не влияет на зрение, а с возрастом может просто стать возрастной: проявления ее усилятся. В 95% сам человек даже не понимает, что начал хуже видеть, мозг постепенно приспосабливается к происходящим изменениям. Поэтому очень важно приходить на осмотры к врачу-офтальмологу, чтобы отслеживать процессы внутри хрусталика.
От катаракты человек ослепнет?
Если не контролировать процесс, не посещать регулярно врача и не предпринимать попыток к лечению, то да, от катаракты можно ослепнуть. Поскольку помутнение хрусталика — процесс необратимый, однажды начавшись, он постоянно прогрессирует, зрение тоже ухудшается. При постепенном снижении остроты зрения, потере четкости все более сильная мутность оптической среды в итоге может грозить полной слепотой.
Есть данные статистики по срокам наступления тяжелых последствий. Примерно у 12% людей с катарактой процесс развивается достаточно быстро, в период от 4 до 6 лет. Примерно у 15% — медленное течение с изменениями на протяжении 10-15 лет. У остальных процесс занимает в среднем от 6 до 10 лет.
Как вылечить катаракту и снова видеть четко
Избавиться от катаракты возможно, но только хирургическим путем. Современная операция — это факоэмульсификация катаракты. Если есть показания, надо сразу идти и делать операцию, а не ждать. Никакие препараты, советы из Интернета и различные консервативные мероприятия не способны излечить болезнь, это только потеря драгоценного времени и денег, ухудшение ситуации.
Профилактика катаракты
Нужно минимизировать риски болезни. Если принимаете лекарства, это необходимо делать под контролем. Если есть хронические заболевания, то контролировать их.
При диабете — посещать эндокринолога, лечиться системными препаратами и 1 раз в год ходить к офтальмологу.
Если произошла травма глаза, связанная с проникающей раной, обязательно нужно прийти на осмотр к врачу.
Хронические воспалительные заболевания глаз необходимо раз в год контролировать у офтальмолога.
Правильно подбирать солнцезащитные очки.