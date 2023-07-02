Привыкаем видеть плохо: почему легко пропустить катаракту, объяснил офтальмолог

Да, скорее всего, она разовьется, если до нее дожить. По мнению врачей, возрастная катаракта неизбежна, она есть у всех млекопитающих, а не только у человека. Но сегодня специалисты отмечают один важный факт: катаракта постепенно молодеет. Сейчас с катарактой обращаются люди уже в 55 лет, в то время как ранее она была проблемой тех, кому уже больше 70 лет.