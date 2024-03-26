В Университете Лидса нашли способ, который может остановить развитие деменции

Справка

Лабиринт Барнса выглядит как круглый стол с 10-20 отверстиями по окружности у его края. Большая часть отверстий не ведут никуда, но под одним из них находится «коробка безопасности».

В нее мышь стремится спрятаться с открытого пространства. За несколько пробежек животное способно запомнить ориентиры (например, запахи) и выучить, где находится вход в «коробку безопасности».