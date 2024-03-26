В Университете Лидса нашли способ, который может остановить развитие деменции

Ученые из Университета Лидса и Ланкастерского университета провели
Было известно, что PDE4B — это своеобразный фактор риска болезни Альцгеймера. Предыдущие исследования доказали, что активность этого фермента повышает вероятность когнитивных нарушений.
Тогда эксперты решили попробовать повлиять на PDE4B. Свой эксперимент они проводили на мышах: ввели грызунам ген снижения активности фермента, чтобы отследить дальнейшие процессы в головном мозге.
Результаты показали, что поведение грызунов после этой манипуляции стало различаться. У всех мышей с болезнью Альцгеймера были проблемы с памятью и ориентированием в лабиринте Барнса. Однако те грызуны, у которых была подавлена активность PDE4B, справлялись со всеми заданиями гораздо лучше и быстрее.
Справка
Лабиринт Барнса выглядит как круглый стол с 10-20 отверстиями по окружности у его края. Большая часть отверстий не ведут никуда, но под одним из них находится «коробка безопасности».
В нее мышь стремится спрятаться с открытого пространства. За несколько пробежек животное способно запомнить ориентиры (например, запахи) и выучить, где находится вход в «коробку безопасности».
Увидев такие результаты, ученые пошли дальше. С помощью компьютерной визуализации они решили выяснить, какие процессы происходят в головном мозге мышей.
Команда обнаружила, что метаболизм глюкозы, основного источника энергии в мозге, нарушен у мышей с болезнью Альцгеймера, как это наблюдается и у людей с этим заболеванием. Однако мыши с болезнью Альцгеймера и с генетически сниженной активностью PDE4B показали здоровый уровень метаболизма глюкозы в мозге.
Эксперты также изучили уровни экспрессии генов и белков в мозге. Оказалось, что показатели воспаления были снижены у грызунов с подавленным ферментом PDE4B.
«Это позволяет нам сделать вывод, что снижение активности фермента PDE4B оказало глубокое защитное воздействие на память и метаболизм глюкозы в мозге. То есть орган защищен от разрушения, несмотря на то что у мышей не наблюдалось снижения количества амилоидных бляшек в головном мозге», — говорит доктор Стивен Клэпкот, ведущий исследователь из Университета Лидса.
По словам ученых, фермент PDE4B — это новая потенциальная мишень, которая может помочь людям с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Чем ниже активность этого триггера, тем лучше память и функционирование мозга.
Теперь ученым предстоит сделать следующий шаг — выяснить, какие препараты, которые подавляют PDE4B, наиболее безопасны и эффективны для борьбы с деменцией. Только после этого можно проводить серию клинических испытаний.