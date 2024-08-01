В США у женщины выявили сразу 100 видов аллергий. Как такое возможно?

Получается, если у человека есть мастоцитоз в анамнезе, то внешне симптоматика выглядит как сильная аллергическая реакция, говорит врач. Настоящая аллергия редко бывает на много аллергенов, обычно реакция на один или два. Также может быть перекрестная реакция — на аллергены, похожие по формуле. Это пыльца и фрукты, например.