В США у женщины выявили сразу 100 видов аллергий. Как такое возможно?

Дженна Гестетнер из Калифорнии не может себе позволить бургер, чипсы, газировку и даже темный шоколад и яблоко. Ее рацион очень ограничен. По словам девушки, у нее выявили 100 видов аллергии.
«Меня всегда называли чувствительной. У меня была чувствительная кожа, чувствительный желудок, и я легко заболевала и получала травмы. Затем, когда мне было около 12 лет, все стало ухудшаться», —
Когда Дженна ела различные продукты, в том числе и полезные, у нее начинала кружиться голова, появлялись слабость, тошнота и боль в животе. Чем разнообразнее был ее рацион, тем хуже ей становилось.
Сейчас в меню девушки входит всего 13 продуктов: индейка, белая рыба, огурцы, зеленые бобы, кабачки, лаймы, семена чиа, оливковое масло, финики, виноград, малина, груши и пищевые добавки, содержащие глюкозу.
Девушка признается, что ей приходится часто готовить себе самостоятельно. Она не может забежать в магазин, чтобы купить себе что-то для перекуса. Когда дело касается ресторана, то и здесь приходится быть крайне избирательной. Прежде чем посетить заведение, Дженне необходимо тщательно изучить меню.
К основным продуктам, от которых девушке приходится отказываться, относятся рис, макароны, хлеб, крекеры, красное мясо, курица, салат, яблоки, лимон и различные приправы.
Сейчас Дженна ведет блог, в котором рассказывает людям о своем состоянии, а также делится различными рецептами, которые создает сама, имея такой ограниченный рацион.
Во всем виновата поломка иммунной системы
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, диетолог, нутрициологЛичный сайт
«У девушки не просто аллергия, а мастоцитоз. Это изначальный дефект иммунных клеток. В этом случае они агрессивно реагируют практически на все, что попадает в организм», — говорит Елена Парецкая.
Мастоцитоз / синдром активации тучных клеток — группа заболеваний, характеризующаяся пролиферацией тучных клеток и инфильтрацией ими кожи и других органов.
У человека появляются зуд, покраснения и другие симптомы аллергии вследствие желудочной гиперсекреции.
Диагноз ставится на основании биопсии кожи, костного мозга или и того и другого вместе.
Получается, если у человека есть мастоцитоз в анамнезе, то внешне симптоматика выглядит как сильная аллергическая реакция, говорит врач. Настоящая аллергия редко бывает на много аллергенов, обычно реакция на один или два. Также может быть перекрестная реакция — на аллергены, похожие по формуле. Это пыльца и фрукты, например.
«Дело не в самих продуктах, которые провоцируют такую реакцию. Во всем виновата поломанная иммунная система. Это аналогично порезу на коже: если у тебя открытая рана, капни хоть водой, хоть спиртом — все равно будет щипать», — поясняет Елена Парецкая.
Какие-то продукты успевают перевариться быстрее, меньше компонентов попадает в кровь — следовательно, не успевает ярко проявиться реакция организма. Девушке придется до конца жизни соблюдать строгий рацион, если она не вылечит мастоцитоз. Терапия этого заболевания существует: человеку назначают антигистаминные, гормональные и другие препараты.