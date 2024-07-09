Она не сразу поняла, в чем причина. Однако симптомы усиливались, когда женщина принимала горячий душ, сидела на горячем сиденье автомобиля или просто держала в руках кружку с кипятком. А однажды, когда она пила горячий чай, у нее случился отек полости рта. Как потом оказалось, у пациентки развилась аллергия на жару.