В медицинском издании
Она не сразу поняла, в чем причина. Однако симптомы усиливались, когда женщина принимала горячий душ, сидела на горячем сиденье автомобиля или просто держала в руках кружку с кипятком. А однажды, когда она пила горячий чай, у нее случился отек полости рта. Как потом оказалось, у пациентки развилась аллергия на жару.
терапевт Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения города Москвы
«Причиной развития аллергии на жару является высокая температура тела. Научное название звучит как холинергическая крапивница. Она проявляется появлением мелких зудящих волдырей, преимущественно в области груди и шеи, а также покраснением и отеком кожи. В жаркую погоду риск этой проблемы существенно возрастает», —
Симптомы холинергической крапивницы появляются в течение 5–15 минут и, как правило, сохраняются в течение часа.
По словам терапевта, аллергия на жару может появиться из-за горячего душа или ванны, как было описано в случае выше, из-за интенсивных физических нагрузок, сильного эмоционального стресса и даже после употребления острой пищи. Все, что повышает температуру тела и заставляет человека потеть, способно привести к аллергии.
«Считается, что основным механизмом развития холинергической крапивницы является формирование реакции на контакт с потом, — говорится в статье российского журнала «Аллергология и иммунология в педиатрии».
Согласно последней теории, образование кератолитических пробок и окклюзия (закупорка. — Прим. ред.) потовой железы нарушают процесс отделения пота. Это вызывает местное воспаление и образование волдырей. Однако в ряде случаев выделяется холинергическая крапивница, при которой патогенез заболевания неизвестен».
При этом важно не спутать холинергическую крапивницу с аллергией на солнце.
«Это не одно и тоже, хоть симптомы и бывают схожи. Аллергия на солнце — это реакция кожи на ультрафиолетовые лучи», — объясняет Екатерина Гавриленко.
Как обезопаситься от аллергии на жару — советы терапевта
Носите максимально легкую, свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей.
Старайтесь долго не бывать на жаре.
Пользуйтесь кондиционером.
Пейте достаточное количество воды.
Охлаждайте себя влажными салфетками.
Чаще умывайтесь прохладной водой.
Пациентам с тяжелым течением холинергической крапивницы рекомендуют избегать интенсивных физических нагрузок, приема горячей ванны и посещения сауны. Кроме того, не стоит есть продукты с большим содержанием специй.