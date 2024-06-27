Кардиолог Загидуллин объяснил, какую воду пить в жару

Летом мы активно теряем воду из-за жаркой погодой. И это половина беды: вместе с жидкостью наше тело лишается еще и важных электролитов: натрия, калия, хлора и кальция.
Некоторые предлагают солить воду, чтобы помочь организму восстановить баланс. Что пить, чтобы лучше себя чувствовать в знойные деньки? На этот вопрос ответил кардиолог Науфаль Загидуллин.
Кардиолог высшей категории, стипендиат Европейского общества кардиологов, профессор БГМУ
Напитки для жарких дней
Как отмечает врач, восстановить баланс электролитов поможет обычная минералка. В такой воде содержится больше солей, чем в обычной. Особенно хорошо минеральная вода поможет тем, кто из-за жары страдает от отеков.
А вот дистиллированная вода — плохой вариант: в ней слишком мало электролитов.
Еще в жару можно пить зеленый чай. Напиток поможет справиться с жаждой благодаря танинам в составе. Эти вещества расширят сосуды, а вы будете чувствовать себя лучше.
А вот кофе, наоборот, повышает давление, так что с ним стоит быть осторожнее. В сильную жару от очень крепкого кофе лучше отказаться, так как кофеин создает дополнительную нагрузку на сердце, рассказал кардиолог в беседе с изданием
Важно!
Кстати, об отеках. Иногда в жару они появляются на ногах у людей с сердечной недостаточностью. Дело в том, что из-за погоды симптомы могут усиливаться, сердце еще хуже будет перекачивать кровь по телу. В некоторых случаях отеки могут быть крайне тревожным и опасным сигналом.
Тест на обезвоживание
Норма потребления воды — вопрос вообще сугубо индивидуальный. Врачи советуют ориентироваться на норму в 30 мл воды на 1 килограмм веса. Однако в некоторых случаях вам нужно пить все-таки больше.
Например:
во время острого заболевания;
во время физических нагрузок;
если вы сильно потеете;
в жару;
после кровопотери;
во время похудения.
Как понять, хватает ли вам воды? Есть элементарный секундный тест на определение тургора кожи. Для этого нужно аккуратно защипнуть кожную складку на руке и отпустить. У людей с нормальным уровнем воды в теле кожа быстро расправится. А вот при обезвоживании складка может оставаться на протяжении нескольких секунд.
Впрочем, главное, на что нужно обратить внимание при выборе питьевого режима, — собственный комфорт. Если со здоровьем все нормально, на самочувствие вы не жалуетесь и от жажды не страдаете, то пить через силу точно не стоит.
Кстати
Не все знают, но с обезвоживанием поможет справиться не только грамотный питьевой режим, но и правильный рацион. Некоторые продукты содержат так много воды, что в жару есть их — одно удовольствие. Например, жажду отлично поможет утолить кабачок. О том, что еще можно съесть, чтобы избежать обезвоживания, можно прочитать ЗДЕСЬ.