Кардиолог Загидуллин объяснил, какую воду пить в жару

Не все знают, но с обезвоживанием поможет справиться не только грамотный питьевой режим, но и правильный рацион. Некоторые продукты содержат так много воды, что в жару есть их — одно удовольствие. Например, жажду отлично поможет утолить кабачок. О том, что еще можно съесть, чтобы избежать обезвоживания, можно прочитать ЗДЕСЬ.