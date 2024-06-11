Врач Садыков предупредил, чем опасна вода в бутылке, пролежавшая 2 часа на солнце

Большая ошибка — взять с собой на пляж воду в пластиковой бутылке и оставить ее на солнце. И уж тем более не стоит покупать воду у уличных торговцев — неизвестно, сколько она простояла на жаре, прежде чем ее поставили в холодильник.
О том, что происходит с питьевой водой на солнце и как меняется ее состав, рассказывает врач.
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины, — говорит гастроэнтеролог Рустем Садыков. — Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной для употребления».
Под воздействием солнечных лучей в воде быстро размножаются бактерии, меняется ее запах и вкус. Особенно быстро эти процессы происходят в прозрачных пластиковых бутылках.
Испортиться на солнце может даже вода, разлитая на производстве с соблюдением всех санитарных норм. А если вы сами наливаете в прозрачную бутылку воду из фильтра, нужно быть особенно осторожными.
«Воздействие солнечного света на бутилированную воду приводит к выщелачиванию тяжелых металлов в воду, тем самым ухудшая ее качество», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале
Авторы работы изучили состав воды в пластиковых бутылках, которые хранили на солнце при температуре 26-30 °C.
«Оценка риска для здоровья всех марок бутилированной воды выявила возможную токсичность хрома, кадмия, свинца, мышьяка и никеля. Канцерогенный риск хрома, мышьяка и никеля указывает на потенциальный рак», — пришли к выводу ученые.
Микробиологические параметры воды, оставленной на солнце, также не соответствовали нормам. Кроме того, исследование показало, что под воздействием высоких температур пластиковые бутылки подвержены разложению, а значит, частички пластика попадают в воду.
«Чтобы обеспечить здоровье населения, следует избегать воздействия солнечного света на бутилированную воду», — говорят авторы исследования.
Чтобы не отравиться водой, Рустем Садыков советует выбирать правильную тару — непрозрачные бутылки или специальные термосы. Не стоит использовать многоразовые бутылки, которые невозможно тщательно вымыть и продезинфицировать.
Сколько можно хранить воду на солнце
«Не оставляйте воду в пластиковой бутылке на солнце более чем на 2-3 часа, — говорит гастроэнтеролог. — Лучше положите ее в прохладное место, например в холодильник. А на пикнике держите воду в термосумке или в переносном холодильнике, где она останется свежей».
Проверяйте качество воды, даже если только что купили ее в магазине. Вот на что советует обращать внимание врач.
Внешний вид бутылки. На ней не должно быть трещин, повреждений или вмятин. Исследования говорят, что даже из-за простого сминания бутылки в воду попадает микропластик.
Запах. Понюхайте воду — посторонних запахов быть не должно.
Прозрачность. Не берите воду, если видите осадок, хлопья или мутный оттенок.
Вкус. Попробуйте на вкус. Если вода имеет неприятный привкус, горчит или кислит, значит, испортилась.
Как понять, что отравился водой
«При отравлении испорченной водой может начаться тошнота и рвота, диарея, головные боли, общая слабость и интоксикация. С таким состоянием немедленно обращайтесь к врачу, особенно если отравился ребенок или пожилой человек», — советует Рустем Садыков.