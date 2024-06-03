Скорая может не успеть: фельдшер Синицына предупредила о летней опасности напитков из банок

Подписчики предлагали разные варианты: подавился, сердечный приступ, тепловой удар, отрыв тромба и так далее. Ответ оказался менее очевидным. По словам медика, такая реакция характерна для укуса осы, которая могла попасть в банку со сладкой газировкой. Если ее не заметить и глотнуть такой напиток, насекомое может ужалить в область гортани, что чревато анафилактическим шоком.