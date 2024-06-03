Скорая может не успеть: фельдшер Синицына предупредила о летней опасности напитков из банок

Фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына советует не пить летом напитки из жестяных банок и непрозрачных бутылок и тем более не разрешать это делать детям. Медик задала подписчикам своего телеграм-канала на эту тему задачку.
Представьте себе ситуацию на пляже: мужчина на соседнем лежаке потягивает газировку из банки, но неожиданно вскакивает, хватается за горло и начинает задыхаться. Другие отдыхающие пытаются ему помочь, стучат по спине, но спустя несколько минут он теряет сознание. Что с ним случилось?
Подписчики предлагали разные варианты: подавился, сердечный приступ, тепловой удар, отрыв тромба и так далее. Ответ оказался менее очевидным. По словам медика, такая реакция характерна для укуса осы, которая могла попасть в банку со сладкой газировкой. Если ее не заметить и глотнуть такой напиток, насекомое может ужалить в область гортани, что чревато анафилактическим шоком.
Помочь человеку в такой ситуации трудно, особенно где-нибудь на пляже или на природе.
«Антигистаминные в такой ситуации, к сожалению, не помогут. Более того, при низком давлении они могут ухудшить состояние», —
Удалить жало самостоятельно тоже не получится. Просто переместить пострадавшего в тень и обливать прохладной водой в ожидании скорой — не выход. По словам медика, в 90% случаев скорая спасти не успеет.
«Препарат первой линии для оказания экстренной помощи при анафилаксии — это адреналин. Об этом нужно знать в первую очередь тем, у кого уже были аллергические реакции немедленного типа. Другое дело, что задача найти адреналин на пляже в 99% случаев обречена на провал», — заключает фельдшер.
Что делать, если ужалила оса
Как говорят врачи, в большинстве случаев укусы пчел и ос неопасны, а боль хоть и бывает сильной, но обычно быстро проходит. Кроме боли возможны зуд, покраснение, отек, а также аллергическая реакция, в том числе удушье, если укус пришелся в область лица и шеи.
При непонятных реакциях и в сложных случаях не тяните — срочно вызывайте скорую. В более простых можно помочь себе следующими способами, о которых рассказывали ранее врачи.
Удалите жало, которое продолжает выделять яд даже после удаления насекомого. Оно выглядит как крошечная заноза.
Промойте место укуса водой или мылом, чтобы удалить остатки яда и предотвратить инфекционное заражение. Можно также использовать антисептик.
Приложите лед или холодный компресс, чтобы снять боль и отек.
Чтобы уменьшить раздражение и зуд, можно положить на место укуса кашицу из разведенной в воде соды или соли.
Если боль сильная, можно выпить обезболивающее на основе ибупрофена.
При появлении припухлости в месте укуса примите антигистаминное и как можно скорее обратитесь к врачу.
Почему нельзя игнорировать укус осы или пчелы, читайте ЗДЕСЬ.