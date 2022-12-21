В Афганистане вспышка неизвестного вируса: Роспотребнадзор объяснил, есть ли риски для России

Врачи зафиксировали вспышку неизвестного вируса на юге Афганистана — некоторые специалисты уверены, что раньше человечеству с ним сталкиваться не приходилось. Так, неизвестная болезнь уже поразила как минимум 80 человек всего за сутки. Есть и летальные исходы: скончались двое детей.

О неизвестной лихорадке сообщили местные власти в соцсетях. С какой именно заразой столкнулись пострадавшие? Отвечает Роспотребнадзор:

— По предварительным данным, причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей, — сообщили в ведомстве.

Подобные вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар.

Какие есть симптомы

Все заболевшие жалуются на: