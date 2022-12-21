В Афганистане вспышка неизвестного вируса: Роспотребнадзор объяснил, есть ли риски для России

Врачи зафиксировали вспышку неизвестного вируса на юге Афганистана — некоторые специалисты уверены, что раньше человечеству с ним сталкиваться не приходилось. Так, неизвестная болезнь уже поразила как минимум 80 человек всего за сутки. Есть и летальные исходы: скончались двое детей.
О неизвестной лихорадке сообщили местные власти в соцсетях. С какой именно заразой столкнулись пострадавшие? Отвечает Роспотребнадзор:
— По предварительным данным, причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей, — сообщили в ведомстве.
Подобные вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар.
Какие есть симптомы
Все заболевшие жалуются на:
лихорадку,
кровотечение из носа,
кровоточивость слизистой во рту.
Может ли вирус добраться до России?
После таких новостей возникает один вопрос: стоит ли уже начинать волноваться тем, кто живет в России? Роспотребнадзор отвечает однозначно: поводов для беспокойства нет.
— Волноваться не нужно. Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций. Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, — пояснили в ведомстве.
Справка:
Конго-крымская геморрагическая лихорадка — это острая инфекция, которая вызывается вирусами. Пути заражения болезнью — от животного к человеку или между людьми.
Возбудители живут в организме у травоядных домашних и диких животных, таких, как коровы, кролики, козы и овцы. Болезнь в основном передается клещом. В качестве переносчиков уже идентифицировано более 30 видов клещей, которые живут в теплых регионах к югу от Балкан. Их можно узнать по белым и коричневым полосам на ногах. Болезнь передается от животных к человеку не только через укусы клещей, но и при непосредственном контакте с мясом или кровью зараженного животного.
Подробнее о заболевании можно прочитать ЗДЕСЬ.
Про вспышку менингита
Несколько недель назад Роспотребнадзор сообщил об обнаружении случаев инфекционного менингита в Московской области у сотрудников Ozon. Это опасное заболевание, которое может закончиться смертью. Эпидемиолог объяснил «Доктору Питеру», может ли оно передаваться через посылки.