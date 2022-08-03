Уже сейчас 15 миллионов человек рискуют заработать слабоумие. И эта цифра будет расти с каждым годом. Причем, речь идет о тех людях, у которых деменция могла и не развиться, но все изменил COVID-19 , точнее, один из его симптомов — потеря или искажение обоняния. Только в 2020 году на проблемы с обонянием пожаловались почти 85 процентов заболевших. У кого-то симптом прошел, а у 15 миллионов длился довольно долго, кто-то до сих пор не смог оправиться от последствий.

- Исследования показали, что обонятельный сенсорный эпителий, который расположен в верхней части носа, находится недалеко от того места, где обонятельный нерв входит в обонятельную луковицу в головном мозге, — рассказал врач, доктор психологии Чикагского университета Лесли Кей. — Из обонятельной луковицы информация поступает в другие области мозга — это те части, которые отвечают за обучение, память и эмоции.