Обоняние — одно из самых недооцененных чувств человека, значение которого многие смогли осознать с началом эпидемии коронавируса. Запахи влияют на многое — например, на нашу любовь к тем или иным продуктам. Как на этом играют ушлые маркетологи и почему мы любим ароматы из детства, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Плохо пахнет? Значит, опасность

То, как мозг будет реагировать на те или иные сенсорные раздражители, часто зависит от генетического кода человека. Специалисты Калифорнийского университета выяснили: обонятельные рецепторы связаны с той частью генома, которая отличается более высоким числом вариаций, чем другие части ДНК. Именно поэтому вкусовые предпочтения людей и реакция на разные запахи может так сильно отличаться.

Вообще аромат и вкус еды в прошлом спасал человека от гибели: например, тухлый запах давал понять, что пища испортилась и есть ее нельзя, а горький вкус сигнализировал о том, что еда может быть ядовитой.