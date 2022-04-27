Обоняние — одно из самых недооцененных чувств человека, значение которого многие смогли осознать с началом эпидемии коронавируса. Запахи влияют на многое — например, на нашу любовь к тем или иным продуктам. Как на этом играют ушлые маркетологи и почему мы любим ароматы из детства, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Плохо пахнет? Значит, опасность
То, как мозг будет реагировать на те или иные сенсорные раздражители, часто зависит от генетического кода человека. Специалисты Калифорнийского университета выяснили: обонятельные рецепторы связаны с той частью генома, которая отличается более высоким числом вариаций, чем другие части ДНК. Именно поэтому вкусовые предпочтения людей и реакция на разные запахи может так сильно отличаться.
Вообще аромат и вкус еды в прошлом спасал человека от гибели: например, тухлый запах давал понять, что пища испортилась и есть ее нельзя, а горький вкус сигнализировал о том, что еда может быть ядовитой.
Коронавирус и запахи
Еще наше восприятие запахов связано с количеством конкретных обонятельных и вкусовых рецепторов на языке и в носу. Кстати, их количество может меняться с возрастом и по другим причинам.
Например, на способности воспринимать запахи могут повлиять перенесенные болезни. Самый нашумевший пример последних лет — коронавирус. Как говорят врачи, вирус влияет на обонятельные клетки в верхней носовой пазухе. Именно эти рецепторы передают в мозг данные об обонятельных ощущениях. Поэтому после выздоровления запахи возвращаются не сразу — для регенерации новых клеток нужно время.
Бывает, что переболевший коронавирусом человек начинает воспринимать все запахи в искаженном виде. Например, вроде бы нормальные продукты начинают пахнуть чем-то гнилым. Часто такое случается с молоком и мясом.
Как восстановить обоняние после коронавируса? Вот несколько простых советов:
Делайте ингаляции с использованием минеральной воды;
Проводите «обонятельные тренировки»: вдыхайте запахи эфирных масел;
Скорректируйте свой рацион: питайтесь сбалансировано и замените животные белки растительными.
Запах родного дома и аромат оливье
Восприятие запахов, кроме того, связано с ассоциациями человека и его сенсорным опытом. Так, маленькие дети любят ароматы, которые напоминают им о матери. А взрослые люди склонны считать более приятными запахи, которые по тем или иным причинам навевают мысли о дома и ностальгию по детству.
Чем старше человек, чем больше он прожил — тем больше у него ассоциаций с тем или иным запахом. Еды и вкусовых предпочтений это, кстати, тоже касается.
Например, если вы чем-то отравились, то запахи продуктов, которые вызвали отравление, будут еще долго казаться неприятными. И наоборот: аромат мандаринов и оливье, главных атрибутов Нового года в нашей стране, будет вызывать приятные ассоциации с праздником и застольем. И то, насколько тот же любимый всеми салат калориен и полезен, уже мало кого будет интересовать. Пахнет хорошо, ассоциации приятные — надо съесть порцию-другую!
Хитрости маркетологов
Связь любви к тем или иным продуктам и запахов активно используют маркетологи. Специалисты научились создавать запахи, которые помогают продавать те или иные товары,
Например, абсолютному большинству нравится запах горячего свежего хлеба — он отлично пробуждает аппетит. Только вот проблема в том, что пахнет хлеб не так уж долго, только пока не начнет остывать. Да и пекарни есть не при всех магазинах, а если даже и есть, вряд ли она работает круглосуточно, чтобы обеспечить стойкий аромат свежей выпечки в торговом зале.
Поэтому во многих супермаркетах в хлебобулочных отделах намеренно устанавливают специальное оборудование для распространения ароматов, которые имитируют самые приятные кондитерские запахи: горячий хлеб, булочки с корицей, кекс, тирамису и другие. Эту же технологию кстати активно используют и в кофейнях. Статистика гласит: покупатели, привлеченные приятными запахами, готовы потратить на 20% больше.