Только изжогу заработаете: врач Кашух перечислила продукты, повышающие кислотность

Когда возникает изжога, ее причиной чаще всего становится употребление продуктов, стимулирующих выделение избытка соляной кислоты. Врачам давно известно, какие продукты чаще всего вызывают изжогу и что стоит исключить из рациона, чтобы уменьшить дискомфорт, предупредить приступы.
Но зачастую люди считают, что изжога неприятна, но не опасна, принимают препараты и гасят симптомы. Что будет, если бесконтрольно принимать лекарства от изжоги? Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Если сфинктер плохо сжимается
Изжога возникает, когда сфинктер, соединяющий желудок и пищевод, работает недостаточно хорошо. Кислое содержимое желудка — смесь пищи и желудочного сока — при этом забрасывается обратно в пищевод, что вызывает ощущение жжения за грудиной, а иногда и в ротоглотке.
Изжога часто возникает при нарушении правил питания. В первую очередь состояние может спровоцировать неправильный рацион. Если человек ест много жирной, острой, кислой пищи, это раздражает ЖКТ и повышает кислотность желудка.
Соусы, жир и маринады
Например, к изжоге может привести употребление блюд, приготовленных с большим количеством специй или жира: шашлык, картошка фри, карри. Майонезные салаты могут вызвать изжогу из-за того, что они провоцируют избыточную выработку желудочного сока. К тому же они стимулируют переедание за счет насыщенного вкуса и аппетитного запаха, что приводит к повышенной нагрузке на сфинктер.
Апельсины, лимоны, лаймы и другие цитрусовые содержат кислоту, которая также раздражает слизистые оболочки ЖКТ и провоцирует избыточную выработку желудочного сока. Подобное действие оказывают томаты и продукты на их основе (соусы, супы), газированные напитки, чеснок и лук.
Просто переел
Однако погрешности в питании — не единственная причина изжоги. Дискомфорт может возникать из-за повышенного давления на сфинктер, соединяющий пищевод и желудок. Именно поэтому изжога появляется, если человек съел слишком много за обедом или ужином. Порция непривычного для организма объема давит на сфинктер желудка изнутри, и еда буквально просится наружу.
Похожий эффект оказывают спортивные тренировки или любые другие занятия, которые предполагают резкие движения, скручивания. Например, не стоит сразу после еды наклоняться, чтобы завязать шнурки или поднять тяжелый предмет с пола. Однако спровоцировать изжогу может не только физическая активность, но и отдых. С точки зрения здоровья ЖКТ прилечь сразу после обеда или ужина — плохая идея. В горизонтальном положении давление на сфинктер выше.
На работе или за рулем
Есть за работой или за рулем также не рекомендуется. В этих ситуациях изжогу могут спровоцировать сразу несколько факторов. В первую очередь это недостаточное внимание к еде: отвлекаясь на что-то срочное и важное, очень просто не заметить, как наступило ощущение сытости, и съесть лишнего.
Также риск изжоги повышается из-за стресса: срочное задание или эмоциональная переписка могут спровоцировать спазм мышц ЖКТ. В таких условиях желудку будет сложнее обработать пищевой комок и направить его дальше в кишечник.
Пройдитесь пешком
Чтобы пища могла спокойно перевариться, а обед или ужин не омрачала изжога, после еды следует походить пешком в спокойном темпе. А если очень хочется отдохнуть, можно принять положение полулежа: верхняя часть тела должна быть обязательно приподнята.
Чтобы облегчить эпизодические приступы изжоги, например при переедании, врач может порекомендовать препараты, которые нейтрализуют избыточную кислоту в желудке. Однако длительно и бесконтрольно их принимать нельзя, это может вызвать целый ряд побочных эффектов, в первую очередь зависимость от лекарств: если часто снижать кислотность желудка медикаментозно, со временем его способность самостоятельно регулировать выработку кислоты снизится. Это может привести к проблемам с пищеварением.
Изжога — не просто дискомфорт
Кроме того, изжога может указывать на воспаление слизистых оболочек пищевода или желудка (эзофагит, гастрит), язвенную болезнь желудка. Такие нарушения требуют тщательной диагностики и лечения. Но лекарства от изжоги могут маскировать симптомы, в результате человек просто не поймет, что нужно обратиться к врачу и пройти обследование.
В качестве альтернативы препаратам от изжоги некоторые люди используют соду, разведенную в воде. Она также способна принести временное облегчение, нейтрализуя избыточную кислотность, но при длительном применении может вызывать целый ряд побочных эффектов, от вздутия живота и повышенного газообразования до ухудшения работы почек. Поэтому такой метод для борьбы с изжогой применять не рекомендуется.