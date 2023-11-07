Только изжогу заработаете: врач Кашух перечислила продукты, повышающие кислотность

Есть за работой или за рулем также не рекомендуется. В этих ситуациях изжогу могут спровоцировать сразу несколько факторов. В первую очередь это недостаточное внимание к еде: отвлекаясь на что-то срочное и важное, очень просто не заметить, как наступило ощущение сытости, и съесть лишнего .