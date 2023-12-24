Терапевт Лопатин назвал главные 5 опасностей новогодних корпоративов

Отравления и вспышки кишечных инфекций в коллективе — еще одна типичная проблема корпоративов. Наибольшую опасность здесь представляют празднования в ресторанах и кафе. Причиной заражения может стать не только низкое качество продуктов, но и несоблюдение правил их хранения. В декабре многие заведения общепита работают на износ и могут банально не уследить за выполнением всех санитарно-эпидемических норм. К наиболее распространенным кишечным инфекциям относятся кишечная палочка и сальмонеллез, ротавирус и энтеровирус.