Терапевт Лопатин назвал главные 5 опасностей новогодних корпоративов

Общение с коллегами в неформальной обстановке, зачастую в кафе, ресторанах или загородных клубах, располагает к веселью и расслабленности. Есть возможность получше и даже с другой стороны узнать тех людей, с кем работаешь, а еще вкусно поесть, выпить и расслабиться.
Но иногда подобные мероприятия могут обернуться проблемами со здоровьем, и дело не только в избытке выпитого алкоголя. В зимнее время во время шумных застолий нас могут подстерегать определенные проблемы. О них подробно рассказал Сергей Лопатин, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач первой квалификационной категории СМ-Клиники.
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач первой квалификационной категорииЛичный сайт
Вирусы
Времена, когда новогодние корпоративы массово отменяли из-за пандемии, ушли в прошлое. Однако сам коронавирус никуда не делся, как и ОРВИ, грипп и другие вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Тем более что сезон корпоративов совпадает с ростом заболеваемости респираторными инфекциями.
Сравнительно безопасными с эпидемиологической точки зрения можно назвать небольшие корпоративы в тесном кругу коллег из одного офиса. В конце концов, сотрудники и так общаются каждый день, поэтому, если вспышка инфекции неизбежна, рано или поздно она все равно случится.
Другое дело — масштабные празднования на несколько сотен гостей. Вероятность заболеть после такого праздника повышается в разы, как и в любом месте массового скопления людей. Стопроцентной гарантии от заражения здесь не даст никто. Особенно с учетом того, что распространителем вируса вполне может оказаться бессимптомный носитель.
Меры предосторожности: по возможности соблюдать социальную дистанцию, реже трогать лицо, чаще мыть руки или пользоваться антисептиком.
Кишечные инфекции и отравления
Отравления и вспышки кишечных инфекций в коллективе — еще одна типичная проблема корпоративов. Наибольшую опасность здесь представляют празднования в ресторанах и кафе. Причиной заражения может стать не только низкое качество продуктов, но и несоблюдение правил их хранения. В декабре многие заведения общепита работают на износ и могут банально не уследить за выполнением всех санитарно-эпидемических норм. К наиболее распространенным кишечным инфекциям относятся кишечная палочка и сальмонеллез, ротавирус и энтеровирус.
Меры предосторожности: тщательно выбирать ресторан для проведения праздника, не переедать.
Болезни желудочно-кишечного тракта
В декабре и январе в больницах резко возрастает количество пациентов с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта: панкреатитов, холециститов, язв и гастритов. Виной всему становится обилие жирной тяжелой пищи и, конечно, переедание. Ведь на корпоративах в «пищевой загул» часто пускаются даже те, кто прекрасно знает о своих проблемах с ЖКТ. Майонезные салаты, мясо, соленья, закуски, копчености, колбасы, сырные тарелки, фрукты и обязательный десерт — все это порой становится для пищеварительной системы буквально непосильным испытанием.
Меры предосторожности: не пытаться попробовать все и сразу, следить за размером порций, избегать откровенно жирной пищи.
Алкогольные отравления
В медицине алкогольным отравлением называют не отравление в привычном понимании, а последствие любого сильного опьянения. Симптомы его хорошо знакомы многим:
интоксикация организма;
обезвоживание;
рвота, тошнота;
головная боль.
Состояние опасно не только похмельем, но и возможными другими последствиями, вплоть до сердечных приступов, обострения болезней ЖКТ, почек и печени.
Меры предосторожности: соблюдать умеренность в алкогольных возлияниях, не пить на голодный желудок, употреблять больше воды, до начала застолья выпить сорбирующие препараты (энтеросгель, активированный уголь и т.д.).
Травмы
Травмы на корпоративах обычно идут рука об руку с алкогольным опьянением. Именно алкоголь выступает «спонсором» большинства рискованных авантюр, сомнительных активностей и прочих небезопасных идей досуга с коллегами. Итогом становятся вывихи, переломы, сотрясения мозга, ожоги от бенгальских огней, петард и прочей пиротехники.
Что делать: меньше пить, слушать инстинкт самосохранения, соблюдать правила безопасности при использовании пиротехнических изделий.