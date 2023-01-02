Куда обращаться за помощью в праздники, если заболел, упал или нужно снять гипс

Не всегда новогодние праздники проходят гладко, без каких-либо проблем со стороны здоровья. Стоит заранее «подстелить соломки» и знать, куда обращаться в праздничные дни, если нужна медицинская помощь.