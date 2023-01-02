Новогодние праздники — горячая пора для медиков, хотя работают они не в штатном, а в дежурном режиме. Поликлиники не работают по их стандартному расписанию, стационары не кладут пациентов на плановые госпитализации. Поэтому все приемы врачи стараются назначить после 10 января.
Но как быть, если поднялась температура, заболел живот, нужно срочно сдать кровь или снять гипс, швы? Неужели ждать до 10 числа? Нет. В праздники есть особый режим оказания помощи. О нем «Доктору Питеру» рассказал терапевт, кардиолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий.
Помощь — по экстренным и неотложным поводам
Как ни странно, в первые числа января медицинские учреждения переполнены пациентами с «острой болью». Поликлиники в праздничные дни работают по дежурному графику, оказывая неотложную и экстренную помощь. Это значит — обращаться к дежурному врачу нужно с теми проблемами, которые требуют безотлагательного решения — возникли серьезные недомогания, обострились хронические «болячки», развились острые инфекции.
В поликлинике для этого работает дежурный кабинет или бокс, где ведут прием один или несколько врачей. Обычно это прием до 14-16 часов, хотя могут быть организованы и две смены. В любом случае — стоит уточнить информацию в регистратуре. 31 декабря и 1-2 января прием может вообще не вестись или врач будет работать в сокращенном режиме. Частные клиники, как правило, со 2 января работают уже в стандартном графике — полный день.
Если получили травму, нужно снять гипс или швы
Травматологические пункты при поликлиниках, стационарах, амбулаториях работают в праздничные дни в штатном режиме. Они круглосуточно, без выходных оказывают помощь людям, которым необходима помощь при травмах, мелких порезах, укусах животных, падениях. Сюда же можно обратиться, если нужно снять ранее наложенный гипс или повязки, обработать раны, снять швы.
Если заболел зуб или есть травма десен, зубов
Аналогично обычным поликлиникам, в стоматологических клиниках также есть дежурные врачи, которые ведут прием в экстренных ситуациях в праздничные и выходные дни. Но нужно заранее узнать, какая из клиник дежурит в какой из дней.
Если ближайших стоматологий в дежурном режиме нет, помощь могут оказать челюстно-лицевые стационары. Но важно понимать, что это будет не реставрация зубов, а экстренные вмешательства — удаление, наложение швов, восстановление зуба на временной основе, чтобы вы могли после праздников уже продолжить лечение планово.
Если вы посещаете частные клиники
Каждая из клиник определяет режим работы согласно внутреннему штатному расписанию. Обычно о графике приема и выходных дней центры оповещают пациентов заранее — на сайте, по телефону или в смс-рассылках. Как правило, частные медцентры не уходят на выходные — даже в праздники работают ежедневно, но 31 декабря, 1 и 2 января до определенного часа.
Если ситуация неотложная — инфаркт, аппендицит, кровотечение
В случае неотложных, угрожающих жизни состояний необходимо вызывать скорую помощь по телефонам 112 или 03. Врачи СМП работают в своем штатном расписании, несмотря на праздничные и выходные дни. Но важно помнить, что скорая — это не врачи поликлиники, они оказывают помощь в тех ситуациях, когда человеку действительно плохо. Не стоит считать, что на время новогодних каникул они заменяют поликлинику.
Простуды без тяжелых осложнений, недомогания, головная боль, переедание — ситуации, где нет реальной угрозы жизни, — это не поводы для вызова СМП. Померить давление, получить справку, потому что перебрали накануне, — это не повод обращаться к экстренным службам. Помните, пока врачи едут к вам по вызову на «сопли и температуру 37,2», они могут опоздать к человеку после ДТП или инфаркта.
Если вы лежите в больнице
Бывают ситуации, когда праздничные дни приходятся на пребывание в стационаре. На эти дни больницы не закрываются, пациентов не отправляют по домам, а персонал продолжает работу. На своем посту находятся дежурные медсестры и врачи — поэтому лечение будет продолжаться без каких-либо изменений.
Если состояние пациента не вызывает опасений врача, нет риска обострения, ухудшения состояния, есть возможность добраться до клиники и вернуться назад, по согласованию с лечащим врачом или заведующим отделением на новогодний вечер вас могут отпустить домой.
Если надо рожать
Бывает так, что ПДР у будущей мамы выпадает на новогодние праздники, а то и на саму ночь с 31 декабря на 1 января. Переживать об этом тоже не стоит — родильные дома работают в штатном режиме круглосуточно и принимают будущих мам всегда. Не нужно волноваться, пытаться ускорить наступление родов до праздника или оттянуть их на потом. В родильном доме всегда дежурит бригада врачей, акушеров и неонатологов, которые могут принять роды как естественным путем, так и выполнят операцию кесарева сечения.
Выписка с малышами домой в праздничные дни также происходит ежедневно, никто не будет держать вас в роддоме до конца праздников, если ваше состояние и здоровье малыша допускают возвращение домой.