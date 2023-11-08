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Названы симптомы гонконгского гриппа, которым уже начали болеть россияне

В Пермском крае, на Камчатке, Сахалине и в Тюменской области зарегистрированы первые случаи заражения гонконгским гриппом — штаммом А (H3N2). Рассказываем, какими симптомами он проявляется.

8 ноября 2023
грипп
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iStockphoto

В России фиксируются первые случаи заболевания гриппом А (Н3N2), который еще называют гонконгским. В начале ноября стало известно о нескольких заболевших в Тюменской области. Они не были привиты от гриппа. Новые случаи зафиксировали также на Камчатке, Сахалине и в Пермском крае, пока тоже единичные.  

По данным специалистов, от гонконгского гриппа не требуется какой-то особенной защиты — снизить риски помогает сезонная вакцинация. Привиться можно в медучреждениях или мобильных пунктах.

Эксперты предполагали, что в этом сезоне в России будет доминировать именно этот вирус гриппа — А (H3N2). Об этом «Доктору Питеру» рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. По его словам, в прошлом году гонконгского варианта было немного, ожидается, что в этом он станет самым активным.

Также в этом сезоне эксперты ожидают характерного подъема заболеваемости, то есть такого, какой обычно бывает осенью и зимой.

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Гонконгский штамм: факты

С 1968 по 1970 год гонконгский грипп (штамм H3N2) убил более миллиона человек. Он стал причиной третьей пандемии гриппа в XX веке. Вирус оказался не таким смертоносным, как предыдущие, но был невероятно заразным. В течение двух недель после его появления в Гонконге было зарегистрировано около 500 000 случаев заболевания, и вирус начал быстро распространяться по всей Юго-Восточной Азии, добрался до США и Европы, Африки, Австралии и Японии.

Пандемия тогда прошла в две волны, причем во вторую в ряде стран погибло гораздо больше людей. В группе риска оказались пожилые люди и маленькие дети.

Как болеют гонконгским гриппом: симптомы

Болезнь протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса. В первую очередь страдают верхние дыхательные пути. Другие проявления:

  • ломота в теле;

  • слабость;

  • головные боли;

  • боли в мышцах;

  • повышение температуры;

  • першение в горле;

  • сухой кашель.

Симптомы сохраняются в среднем 3-4 дня, а затем идут на спад.

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Опасная микст-инфекция

В начале ноября в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране уже зафиксированы случаи заражения «пиролой» — новым штаммом, считающимся весьма заразным.

Глава Роспотребнадзора отметила, что до 3 ноября в РФ этот вирус не был зарегистрирован. Все случаи заражения пока завозные, но ожидается дальнейшее распространение вируса в России.

Ранее медики предупреждали об опасности развития микст-инфекции — при заражении гриппом и ковидом одновременно. Прогнозы выживаемости таких пациентов низкие. В группе риска — пожилые люди.

Автор текста:Анна Майская
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