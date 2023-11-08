Названы симптомы гонконгского гриппа, которым уже начали болеть россияне

В России фиксируются первые случаи заболевания гриппом А (Н3N2), который еще называют гонконгским. В начале ноября стало известно о нескольких заболевших в Тюменской области. Они не были привиты от гриппа. Новые случаи зафиксировали также на Камчатке, Сахалине и в Пермском крае, пока тоже единичные.
По данным специалистов, от гонконгского гриппа не требуется какой-то особенной защиты — снизить риски помогает сезонная вакцинация. Привиться можно в медучреждениях или мобильных пунктах.
Эксперты предполагали, что в этом сезоне в России будет доминировать именно этот вирус гриппа — А (H3N2). Об этом «Доктору Питеру» рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. По его словам, в прошлом году гонконгского варианта было немного, ожидается, что в этом он станет самым активным.
Также в этом сезоне эксперты ожидают характерного подъема заболеваемости, то есть такого, какой обычно бывает осенью и зимой.
Гонконгский штамм: факты
С 1968 по 1970 год гонконгский грипп (штамм H3N2) убил более миллиона человек. Он стал причиной третьей пандемии гриппа в XX веке. Вирус оказался не таким смертоносным, как предыдущие, но был невероятно заразным. В течение двух недель после его появления в Гонконге было зарегистрировано около 500 000 случаев заболевания, и вирус начал быстро распространяться по всей Юго-Восточной Азии, добрался до США и Европы, Африки, Австралии и Японии.
Пандемия тогда прошла в две волны, причем во вторую в ряде стран погибло гораздо больше людей. В группе риска оказались пожилые люди и маленькие дети.
Как болеют гонконгским гриппом: симптомы
Болезнь протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса. В первую очередь страдают верхние дыхательные пути. Другие проявления:
ломота в теле;
слабость;
головные боли;
боли в мышцах;
повышение температуры;
першение в горле;
сухой кашель.
Симптомы сохраняются в среднем 3-4 дня, а затем идут на спад.
Опасная микст-инфекция
В начале ноября в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране уже зафиксированы случаи заражения «пиролой» — новым штаммом, считающимся весьма заразным.
Глава Роспотребнадзора отметила, что до 3 ноября в РФ этот вирус не был зарегистрирован. Все случаи заражения пока завозные, но ожидается дальнейшее распространение вируса в России.
Ранее медики предупреждали об опасности развития микст-инфекции — при заражении гриппом и ковидом одновременно. Прогнозы выживаемости таких пациентов низкие. В группе риска — пожилые люди.