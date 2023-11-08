Названы симптомы гонконгского гриппа, которым уже начали болеть россияне

С 1968 по 1970 год гонконгский грипп (штамм H3N2) убил более миллиона человек. Он стал причиной третьей пандемии гриппа в XX веке . Вирус оказался не таким смертоносным, как предыдущие, но был невероятно заразным. В течение двух недель после его появления в Гонконге было зарегистрировано около 500 000 случаев заболевания, и вирус начал быстро распространяться по всей Юго-Восточной Азии, добрался до США и Европы, Африки, Австралии и Японии.