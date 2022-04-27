Ипохондрики — люди, которые чрезмерно переживают за свое здоровье и очень внимательны даже к самым безобидным сигналам организма, чтобы не пропустить болезнь. Такие пациенты знакомы любому врачу — особенно, терапевтам и кардиологам.
При этом, не все врачи готовы сказать таким «больным», что они полностью здоровы. Почему? И как отличить ипохондрию от болезни, объяснил доктор.
Типичный случай
- Пришел ко мне недавно пациент с жалобами на все. Типичная история, —
Врач объясняет, что есть простой способ определить — реально ли болен пациент или он ипохондрик.
- Легко поставить точку анамнезом: если жалобы появились недавно — может что-то и сломалось. Если давно — поломку уже было бы видно невооруженным глазом.
Если жалобы у пациента появились уже давно, а врачи так ничего и не нашли, то напрашивается закономерный вопрос: а есть ли мальчик?
Если болит каждый раз в новом месте — вы здоровы
Терапевт рассказал, что пациент, который пришел к нему на прием, ходит по врачам уже около 15 лет. Был он и у психотерапевта, пил антидепрессанты и даже перестал думать о болезнях, но потом бросил принимать таблетки и к психотерапевту больше не ходил.
- Ко мне этот пациент, видимо, пришел по привычке, — рассказывает Филипп Кузьменко, — Он еще не до конца осознал, что его жалобы обусловлены тем, что он целыми днями только о них и думает. Вот они и кажутся ему страшными.
Таких пациентов много, признает эксперт. Но вот не все врачи готовы признать, что эти люди здоровы.
— Нужно так и написать в графе диагноз: здоров. Но врачи боятся — а вдруг что-то там всё же есть? Потом еще крайним сделают… — говорит Филипп Кузьменко. — В медицине нужно иметь смелость и дерзость сказать правду, даже если она уродливая и неприятная для пациента. Да, удивительно, но есть пациенты, которые не хотят слышать, что они здоровы, но именно это им и нужно сказать — спокойно, мягко, с обоснованием, но настойчиво. Иначе ни им житья не будет, ни другим врачам. Да, может быть жалоба, от которой придется отписываться. Но такова специфика профессии.
У болезни нет выходных
Врач объяснил, как можно отличить настоящую болезнь от ипохондрии.
- У болезни нет выходных. Если какой-то орган выведен из строя или работает с перебоями, то симптомы будут объективными, а в анализах будут значимые отклонения, — рассказал терапевт. — Если жалобы то есть, то нет — то с высокой долей вероятности, это — естественные колебания. Да, даже при условии что мы полностью здоровы, у нас все равно может болеть голова, нога, рука, живот, может нарушиться стул, а в работе сердца появятся перебои. Может даже быть обморок. Разница в том, что если человек реально болен, то симптомы сами не пройдут. Более того, они будут прогрессировать — голова будет кружиться сильнее, сердце стучать чаще, живот болеть каждый день… Вот тогда да — к врачу точно нужно обращаться как можно скорее.
Если что-то где-то заболело, а потом прошло — с вероятностью 99% вы здоровы. Потому что иначе не прошло бы.
Решение проблемы
- Если вы сдали анализы, прошли обследования, но так ничего и не нашли, врачи разводят руками, а жалобы нельзя измерить (как измерить плохое настроение или упадок сил) — задумайтесь, а не ищете ли вы несуществующую кошку в тёмной комнате, — резюмирует доктор Кузьменко. — Попробуйте сделать паузу, отпустить ситуацию, переключите фокус внимания. Может случиться так, что вы забудете про жалобы и проблема разрешится сама собой. Как чаще всего и бывает.
Ранее психолог Александр Клочков рассказал, что часто ипохондрики «вырастают» из тревожных людей и пациентов с неврозами. Эксперт советует начинающим ипохондрикам поменьше смотреть новости и найти занятие по душе, которое могло бы отвлекать от тревожных мыслей.
«Доктор Питер» предлагает пройти тест на ипохондрию, который может показать, насколько объективно вы оцениваете состояние своего здоровья.