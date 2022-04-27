Если болит каждый раз в новом месте — вы здоровы

Терапевт рассказал, что пациент, который пришел к нему на прием, ходит по врачам уже около 15 лет. Был он и у психотерапевта, пил антидепрессанты и даже перестал думать о болезнях, но потом бросил принимать таблетки и к психотерапевту больше не ходил.

- Ко мне этот пациент, видимо, пришел по привычке, — рассказывает Филипп Кузьменко, — Он еще не до конца осознал, что его жалобы обусловлены тем, что он целыми днями только о них и думает. Вот они и кажутся ему страшными.

Таких пациентов много, признает эксперт. Но вот не все врачи готовы признать, что эти люди здоровы.