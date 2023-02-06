Можно ли заменить выписанное лекарство дженериком?

Конечно, в любых ситуациях стоит советоваться с врачом. Но если это невозможно, стоит знать, что заменять одно действующее вещество (МНН) на другое нельзя. Но если это дженерики с одним и тем же МНН — вполне допустим выбор среди них. Сегодня при выписке рецепта врач указывает не конкретное лекарство, а МНН, поэтому в аптеке фармацевт может предложить на выбор несколько препаратов с этим веществом, имеющих разную стоимость.

Важно при выборе, чтобы это была та же дозировка и, по возможности, лекарственная формула. То есть, если нужно 100 мг вещества в таблетках, стоит подобрать дженерик с этой же дозой и формой выпуска лекарства.

Возможно применение другой формы — не таблеток, а капсул, порошков, диспергируемых таблеток (растворимых в воде). Но важно, чтобы не нарушалась дозировка, дробить таблетки, имеющие более высокую дозировку, не рекомендуется.