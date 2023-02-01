Красная и синяя таблетки

Когда мы покупаем лекарства, часто отмечаем, что таблетки и капсулы бывают довольно красочными — синими, зелеными, красными, желтыми. Задумывались ли вы когда-нибудь, что означают эти цвета?

Зачем производители «раскрашивают» лекарственные препараты, почему бы не делать все таблетки только белого цвета? Ответ на вопрос дал фармацевт сетевой аптеки Аббас Канани.

— Цвета практически никак не связаны с самими лекарствами, — рассказал изданию The Mirror эксперт. — Цвет таблетки определяется исключительно производителем и не имеет никакого отношения к эффективности препарата. Но выбор в пользу того или иного цвета — не такой уж и случайный.

Исследование показало, что красный, желтый и оранжевый цвета связаны со стимулирующим эффектом, а синий и зеленый — с успокаивающим. Все помнят две таблетки, которые предложили выбрать герою «Матрицы» Нео. Красная — сигнал тревоги, она давала возможность попасть в суровую реальность, отключала от иллюзий, а синяя позволяла остаться в привычной жизни и забыть про все сомнения.

— Стоит помнить и об эффекте плацебо у принимающих лекарства, он очень силен, — обращает внимание фармаколог. — Многие люди имеют твердые убеждения и представления о том, что именно им поможет, какими именно должны быть таблетки, — еще до начала приема препарата. Поэтому производители лекарств учитывают не только то, как выглядит упаковка, но и какого цвета и формы будут сами таблетки.