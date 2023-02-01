Красная и синяя таблетки
Когда мы покупаем лекарства, часто отмечаем, что таблетки и капсулы бывают довольно красочными — синими, зелеными, красными, желтыми. Задумывались ли вы когда-нибудь, что означают эти цвета?
Зачем производители «раскрашивают» лекарственные препараты, почему бы не делать все таблетки только белого цвета? Ответ на вопрос дал фармацевт сетевой аптеки Аббас Канани.
— Цвета практически никак не связаны с самими лекарствами, —
— Стоит помнить и об эффекте плацебо у принимающих лекарства, он очень силен, — обращает внимание фармаколог. — Многие люди имеют твердые убеждения и представления о том, что именно им поможет, какими именно должны быть таблетки, — еще до начала приема препарата. Поэтому производители лекарств учитывают не только то, как выглядит упаковка, но и какого цвета и формы будут сами таблетки.
Как работает эффект плацебо
Ранее врач-психотерапевт рассказала «Доктору Питеру», почему фармкомпании раскрашивают лекарства в самые разные цвета.
— Принято считать, что антибиотики должны быть белого цвета, поэтому зеленая таблетка может вызвать у пациентов сомнение в эффективности. Также цвет таблетки должен совпадать с ее названием — активированный уголь должен быть черным, — говорит психотерапевт, доктор медицинских наук Татьяна Караваева.
Искренняя вера в то, что от проблем со здоровьем избавит таблетка определенного цвета, вполне может сказаться на эффективности лечения, отмечает врач.
Кстати, лучше всего эффект плацебо работает у женщин, внушаемых людей, пациентов-ипохондриков. Правда, вылечить таким образом серьезную болезнь вряд ли получится.
Психотерапевт отмечает, что лучше всего эффект плацебо срабатывает при лечении боли, в том числе — головной, а также при нарушениях сна, психоэмоциональных расстройствах и панических атаках.
Так что если внушаемому человеку сказать, что ему совершенно точно поможет дорогая таблетка синего цвета, которую рекомендуют многие уважаемые люди, и достали ее с большим трудом, а не купили в аптеке, шанс, что лечебный эффект будет сильнее, возрастет в разы.