Страшнее, чем сама болезнь: 8 безумных и жестоких методов лечения из прошлого

В XII веке тревожность лечили не травяными чаями и не на кушетке у психолога. У немецкой монахини и целительницы Хильдегарды Бингенской был другой способ «поправить нервы». По ее рецепту нужно было взять клок шерсти с головы медведя, приложить его к груди тревожного пациента и держать до тех пор, пока шерсть не нагреется. «Сразу же человек почувствует себя мирно и спокойно», — описывает действие «лекарства» монахиня в своем труде Physica.