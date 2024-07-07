Спокойствие в хаосе: как справиться с тревогой в трудные времена

Общение с друзьями и родными тоже позволяет снизить стресс в моменты тревоги. Если есть потребность в поддержке, важно самостоятельно обращаться к близким людям с просьбой о помощи. Можно сформулировать это примерно так: «Мне нужна помощь, меня нужно обнять и побыть со мной рядом, потому что я сильно тревожусь». Важно донести, что в этот момент нужна именно моральная поддержка, если близкие пытаются давать советы, как, по их мнению, стоит поступить в данной ситуации, это не поможет, а наоборот, усилит тревогу и стресс.