Психолог Макарова назвала худшие места для отпуска, которые заберут вашу энергию

Есть места, которые точно не стоит посещать, когда вы хотите расслабиться и восстановиться. Это большие города с интенсивным ритмом жизни, постоянным шумом и загрязнением воздуха. Они могут не только не способствовать отдыху, но и усугубить стресс. Даже если вы едете в такой город с туристической целью, высокий уровень активности и суеты может помешать полноценному восстановлению. Рассмотрите небольшие города или пригородные зоны, где можно насладиться более спокойной обстановкой.