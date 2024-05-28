Психолог Макарова назвала худшие места для отпуска, которые заберут вашу энергию

Отпуск для многих — ожидаемый период года. Это время, когда можно сменить обстановку, отдохнуть, пополнить копилку новых впечатлений, побыть с семьей или друзьями. Кроме того, в период отпуска есть возможность поправить здоровье, особенно если ритм работы напряженный, связан со стрессами и малоподвижностью, работой с людьми или тяжелым физическим трудом.
Но всегда возникает вопрос, куда лучше поехать и как выбрать место для отдыха и время. Разобраться в этом вопросе нам помогла эксперт Алена Макарова, психолог.
Психолог
Разберитесь в себе
Прежде чем выбирать место для отдыха, важно понять, что именно вам необходимо для восстановления. Если вы чувствуете себя усталым и истощенным, возможно, вам нужен спокойный отдых вдали от суеты. Если же вы хотите сменить обстановку и зарядиться энергией, активный отдых может быть более подходящим.
Кто-то привык уезжать на дачу и делать это каждые выходные. Пребывание на даче может быть идеальным выбором для тех, кто ищет покоя и уединения. Работа на свежем воздухе, садоводство и прогулки могут существенно снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние.
Ориентируемся на бюджет
Если позволяет ваш бюджет — выбираем санаторий как наиболее оптимальный вариант отдыха. Санатории предлагают структурированный подход к оздоровлению. Это отличное место для тех, кто нуждается в медицинской поддержке и реабилитации. Программы в санаториях включают процедуры, направленные на физическое восстановление, а также психологические практики для улучшения душевного состояния.
Море и солнце благоприятно влияют на психическое и физическое здоровье. Морской воздух способствует улучшению работы дыхательной системы, а купание в море и солнце способствуют релаксации и повышению уровня витамина D. Важно планировать поездку так, чтобы избежать чрезмерного воздействия солнца и перегрева.
Для любителей активного отдыха горные курорты предлагают отличные возможности для физической активности и улучшения общего состояния здоровья. Пешие прогулки, горные лыжи или трекинг способствуют выработке эндорфинов, что улучшает настроение и общее самочувствие.
Они заберут энергию
Есть места, которые точно не стоит посещать, когда вы хотите расслабиться и восстановиться. Это большие города с интенсивным ритмом жизни, постоянным шумом и загрязнением воздуха. Они могут не только не способствовать отдыху, но и усугубить стресс. Даже если вы едете в такой город с туристической целью, высокий уровень активности и суеты может помешать полноценному восстановлению. Рассмотрите небольшие города или пригородные зоны, где можно насладиться более спокойной обстановкой.
Важно помнить, что популярные туристические направления в высокий сезон обычно переполнены людьми, что приводит к длинным очередям, шуму и перегруженным достопримечательностям. Это может вызвать дополнительный стресс и усталость. Планируйте поездку в межсезонье, когда поток туристов меньше, или выбирайте менее известные, но не менее красивые места.
Негативно скажутся на здоровье и только заберут вашу энергию места с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы. Здесь сложно найти настоящий отдых и восстановление. Ищите экологически чистые зоны, такие как национальные парки, природные заповедники или горные районы. Выбирая место для отдыха, всегда учитывайте свои личные потребности и состояние здоровья. Хороший отдых — это не только смена обстановки, но и создание условий для полноценного восстановления.
Место выбрано, билеты куплены
Чтобы отдых был полноценным и не навредил здоровью, после того, как вы выбрали место и время, забронировали гостиницу или нашли иные варианты, важно подумать еще и о возможных проблемах, которые могут быть с вашим самочувствием. Поэтому следуйте плану:
Посетите врача, оцените состояние здоровья, сдайте анализы.
Положите к билетам и документам страховой полис, данные из карты по состоянию здоровья.
Попросите у врача рекомендации на случай, если возникнет обострение, криз.
Соберите аптечку, опять же посоветовавшись с врачом.
Сделайте прививки от тех инфекций, которыми вы не болели (корь, ветрянка сейчас не редкость), а в пожилом возрасте опасны менингококковая и пневмококковая инфекции.
Подумайте о своих ногах, особенно при диабете, варикозе, косточках на ногах и т.д. Выберите максимально удобную и уже разношенную обувь.
Если предстоит смена часовых поясов и климата, начните готовиться к этому заранее, сдвигая расписание на 10-15 минут каждые 3-4 дня.
Подумайте о питании в дороге — где вы будете есть или что возьмете с собой. Пищевые отравления — последнее, с чем хотелось бы столкнуться в поездке.