Не ждите лета: 5 признаков, что вам срочно надо в отпуск хотя бы на несколько дней

Как часто вы думаете, что надо бы сделать какое-то дело, но в итоге решаете отложить его на потом? Если такое стало случается постоянно, вполне возможно, что все дело в нехватке отдыха. Мы стремимся найти удобный повод, чтобы просто расслабиться и отвлечься. Наш разум убеждает нас, что мы заслуживаем отдыха и немного времени для себя. Иногда это вполне объяснимо, и игнорировать потребность точно не стоит.