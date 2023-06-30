Всего 20 минут в день: привычка, которая поможет поумнеть

Острый ум позволяет многого добиться в жизни. Поэтому имеет смысл прокачивать свои когнитивные функции: внимательность, концентрацию, память.
Есть один необычный способ стать умнее. Для него не нужно получать высшее образование или читать книги. О том, какая ежедневная привычка пойдет на пользу вашим умственным способностям, в беседе с
По словам специалиста, привычка выделять время на короткий дневной сон 15-20 минут помогает улучшить когнитивные способности и сделает вас более внимательными. Есть мнение, что наш организм восстанавливает свои ресурсы лишь в глубоких фазах сна. Однако последние исследования показывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Дело в том, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются. Во время поверхностного сна уменьшается частота сердечных сокращений, опускается давление и температура. Эти процессы освобождают ресурсы тела, дают силы для восстановления.
Кроме того, такой сон играет важную роль в процессе формирования моторной памяти — воспоминаний о том, как вы делали ту или иную физическую задачу. А еще короткий сон днем позволяет улучшить умственные способности и концентрацию.
При этом правильная продолжительность поверхностного сна для каждого человека будет разной. По словам психиатра, в течение ночи человеческий сон погружается во все фазы и находится в них ровно столько, сколько ему требуется. Поэтому Ву советует не зацикливаться на определенных фазах и просто соблюдать режим, давая своему организму время для восстановления.
Кстати
Медленный сон не менее важен для нормального самочувствия человека. Именно в это время происходит полноценное восстановление организма, накопление энергии и активация иммунитета. Какие есть признаки, что с ним есть проблемы? Что делать, если ваш фитнес-браслет предупреждает о слишком коротком медленном сне? И почему обычный храп может быть гораздо опаснее для вашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.