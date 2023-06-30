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Всего 20 минут в день: привычка, которая поможет поумнеть

Чтобы ваш организм имел возможность использовать потенциал вашего мозга по максимуму, ему нужен качественный отдых. Узнайте, какой ежедневный ритуал поможет улучшить когнитивные функции.

30 июня 2023
стареет мозг признаки
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iStockphoto

Острый ум позволяет многого добиться в жизни. Поэтому имеет смысл прокачивать свои когнитивные функции: внимательность, концентрацию, память.

Есть один необычный способ стать умнее. Для него не нужно получать высшее образование или читать книги. О том, какая ежедневная привычка пойдет на пользу вашим умственным способностям, в беседе с Daily Mail рассказал психиатр и эксперт по сну Честер Ву.

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По словам специалиста, привычка выделять время на короткий дневной сон 15-20 минут помогает улучшить когнитивные способности и сделает вас более внимательными. Есть мнение, что наш организм восстанавливает свои ресурсы лишь в глубоких фазах сна. Однако последние исследования показывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Дело в том, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются. Во время поверхностного сна уменьшается частота сердечных сокращений, опускается давление и температура. Эти процессы освобождают ресурсы тела, дают силы для восстановления.

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Кроме того, такой сон играет важную роль в процессе формирования моторной памяти — воспоминаний о том, как вы делали ту или иную физическую задачу. А еще короткий сон днем позволяет улучшить умственные способности и концентрацию.

При этом правильная продолжительность поверхностного сна для каждого человека будет разной. По словам психиатра, в течение ночи человеческий сон погружается во все фазы и находится в них ровно столько, сколько ему требуется. Поэтому Ву советует не зацикливаться на определенных фазах и просто соблюдать режим, давая своему организму время для восстановления.

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Кстати

Медленный сон не менее важен для нормального самочувствия человека. Именно в это время происходит полноценное восстановление организма, накопление энергии и активация иммунитета. Какие есть признаки, что с ним есть проблемы? Что делать, если ваш фитнес-браслет предупреждает о слишком коротком медленном сне? И почему обычный храп может быть гораздо опаснее для вашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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