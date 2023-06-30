Всего 20 минут в день: привычка, которая поможет поумнеть

Медленный сон не менее важен для нормального самочувствия человека. Именно в это время происходит полноценное восстановление организма, накопление энергии и активация иммунитета. Какие есть признаки, что с ним есть проблемы? Что делать, если ваш фитнес-браслет предупреждает о слишком коротком медленном сне? И почему обычный храп может быть гораздо опаснее для вашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.