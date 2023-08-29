Косметолог раскрыла секрет, который поможет выглядеть после отпуска на все 100%

Отдохнуть, получить новые впечатления, загореть и оздоровиться — вот что мы ждем от поездок на море. Почему же после отдыха так хочется еще отдыха? Оказывается, при смене климата организм испытывает стресс. И наша кожа — не исключение. Дерматокосметолог Екатерина Константиновская расскажет, как восстановить кожу после отпуска.