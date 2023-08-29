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Косметолог раскрыла секрет, который поможет выглядеть после отпуска на все 100%

Отпуск в теплых краях идет на пользу вашему ментальному здоровью, а вот кожа после пляжа и перелетов может чувствовать себя не слишком хорошо. Узнайте, как исправить ситуацию.

29 августа 20231
Косметолог раскрыла секрет, который поможет выглядеть после отпуска на все 100%
Источник:
iStockphoto

Отдохнуть, получить новые впечатления, загореть и оздоровиться — вот что мы ждем от поездок на море. Почему же после отдыха так хочется еще отдыха? Оказывается, при смене климата организм испытывает стресс. И наша кожа — не исключение. Дерматокосметолог Екатерина Константиновская расскажет, как восстановить кожу после отпуска.

Екатерина Константиновская
Медицина

Врач-дерматокосметолог, акне-эксперт, главный врач сети клиник «Dr.Konstanta»

Самое вредное воздействие, которое испытывает на себе наша кожа, — это лучи солнца. Именно из-за них запускается процесс структурных и биохимических изменений, которые называют фотостарением: волокна эластина и коллагена разрушаются, уровень гиалуроновой кислоты падает, что ведет к появлению морщин.

Если у молодой кожи процесс обновления проходит довольно быстро, то у зрелой он замедляется. Кожа обезвоживается, и на ней появляются пигментные пятна. Особенно подвержены фотостарению люди со светлой кожей и женщины в период менопаузы.

Чтобы этого не происходило, надо пользоваться SPF-защитой с утра до вечера, даже если вы загораете под тентом. После водных процедур солнцезащитное средство рекомендуется наносить еще раз. 

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Сухость и обезвоженность — главные проблемы, с которыми мы сталкиваемся после пребывания на солнце. Чтобы их избежать, нужно активно увлажнить кожу специальными средствами, которые содержат мочевину, алоэ, пантенол и другие восстанавливающие компоненты.

Витамины Е и С, которые добавляют в состав кремов для лица, помогут справиться со свободными радикалами, разрушающими коллаген и эластин. 

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Долгие перелеты — еще один враг красоты. На большой высоте пониженное давление кислорода и очень низкая влажность, поэтому кожа становится обезвоженной, склонной к воспалениям и шелушению.

Чтобы этого не произошло, готовьтесь к полету заранее: сделайте увлажняющую маску и нанесите увлажняющий крем. В салон самолета стоит взять с собой тканевую маску и патчи для глаз. Кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому страдает от сухого воздуха больше всего. Питательный крем поможет избежать ощущения стянутости после перелета.

Не забывайте поддерживать и общий тонус организма. Если есть возможность, двигайтесь, чтобы избежать застоя крови, и пейте побольше воды. 

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Советы, чтобы восстановить кожу после отпуска:

  • активно увлажняйте кожу кремами, чтобы восстановить гидролипидный баланс кожи;

  • используйте мягкие пилинги, чтобы помочь снять ороговевший слой клеток и выровнять тон;

  • сделайте курс увлажняющих масок;

  • пройдите процедуру биоревитализации. Ее можно сделать и до отпуска как профилактику обезвоженности кожи. Биоревитализация увлажнит, восстановит кожу и запустит выработку коллагена;

  • пейте побольше воды. Чем оптимальнее уровень общей гидратации организма, тем лучше это сказывается на состоянии кожи.

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И еще один маленький секрет: после отдыха войдите в привычный режим дня и хорошенько выспитесь. Во время сна происходят активные процессы регенерации кожи и выработки коллагена, что помогает лицу выглядеть по-настоящему сияющим и отдохнувшим. 

Автор текста:Дарья Гапионок
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