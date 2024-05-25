Психолог Ян назвала 9 способов жить в удовольствие, даже если ничто не радует

В нашем мире постоянно меняющихся обстоятельств и вечного стресса чувство удовольствия от жизни стало каким-то недосягаемым и зыбким. Мы ищем его во вкусной еде, развлечениях, поездках, наслаждениях — вовне, но в какой-то момент путешествия, посиделки с друзьями, походы в театр, обеды в ресторане перестают приносить удовольствие, становятся приторными, не радуют. Что же делать в такой ситуации?
Если ничто не радует
«Когда мы ищем потребность в новизне и новых контрастах, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и не хотим разбираться в себе и со своей внутренней природой, то в какой-то момент это может привести к снижению уровня гормонов эндорфинов, серотонина, окситоцина и дофамина в крови, которые отвечают за получение удовольствия и систему мотивации в жизни. Если человек не умеет получать удовольствие от жизни, это может привести к состоянию, известному как ангедония», — рассказывает психолог Елена Ян.
Ангедония — это неспособность испытывать удовольствие от деятельности, которая обычно людям приносит радость.
Например, долгожданный отпуск, прекрасный закат, свежий бриз, вкусная еда, любимые люди рядом. Но человек при этом ощущает себя так, будто дышит пресным и затхлым воздухом в пробке в родном городе, чувствует разочарование, тоску и безысходность. Но это хорошая новость, считает эксперт. Если вы что-то чувствуете, это уже хорошо. Значит, нужно как можно быстрее исправлять ситуацию.
«А плохая новость, когда чувств вообще нет. Никаких. Пусто и пресно. Это состояние может быть симптомом различных психологических и эмоциональных проблем, включая депрессию и другие нарушения настроения», — объясняет психолог.
Отсутствие радости может привести к депрессии, ухудшению физического здоровья, повышенной тревожности и снижению мотивации для выполнения даже повседневных задач. Поэтому лечить ангедонию надо. Обычно вкус к жизни удается вернуть с помощью хорошего специалиста.
Если гормональные и психологические аспекты в норме, то научиться жить в удовольствие можно и самостоятельно. Вот несколько советов психолога.
Как жить в удовольствие
«Абсолютно все в нашем человеческом поведении — это навык, — говорит Елена Ян. — И тогда очень важно понимать и обращать внимание на образ наших мыслей и ежедневных действий, которые важно вести в ритуалы. Это очень полезно для психики, здоровья и хорошего гормонального фона в теле».
Работайте над мышлением, установками и убеждениями. Это база, которая ежедневно прокладывает нам путь в наше будущее. Как мыслим сегодня — так живем завтра.
Научитесь осознавать и чувствовать весь спектр чувств. Очень часто бывает такое, что люди «отмораживают» себя и свои чувства в период стресса. Автоматически это работает и на позитивные эмоции: радость, наслаждение и удовольствие. Потому что для психики совершенно не важно, какие чувства испытывать. Для психики все едино и все является топливом для жизни. Поэтому контакт с чувствами — это путь к здоровью в будущем.
Ухаживайте за своим телом и душой. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, правильно питайтесь и уделяйте время релаксации и моральному отдыху.
Порядок и дисциплина. Делайте то, что вы вечно откладываете. Не откладывайте свои мечты и желания на потом — начните действовать уже сегодня.
Окружайте себя достойными людьми. Хорошая компания — это не только источник радости, но и поддержка в трудные моменты. Ограничьте общение с токсичными людьми.
Учитесь на своих ошибках. Воспринимайте неудачи как возможность для роста и развития, а не как повод для самобичевания.
Благодарите за простые вещи. Умение ценить маленькие радости делает жизнь более насыщенной и интересной.
Делайте то, чего вы боялись делать. Выход за пределы зоны комфорта может принести новые впечатления и открытия.
Вы у себя один. Не предавайте себя. Выстраивайте адекватные личные границы. Живите так, как вы считаете нужным, соблюдая нормы морали и человеческого достоинства, уважения к старшим и обществу. Следуйте своим убеждениям и интересам, а не чужим манипулятивным ожиданиям. Эти принципы помогут вам создать более счастливую и удовлетворенную жизнь.
Помните, что ключ к жизни в удовольствие — это баланс между личными потребностями и сохранением достойных отношений с окружающими людьми и близкими.
— это баланс между личными потребностями и сохранением достойных отношений с окружающими людьми и близкими.