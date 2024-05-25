Психолог Ян назвала 9 способов жить в удовольствие, даже если ничто не радует

Работайте над мышлением, установками и убеждениями. Это база, которая ежедневно прокладывает нам путь в наше будущее. Как мыслим сегодня — так живем завтра.

Научитесь осознавать и чувствовать весь спектр чувств. Очень часто бывает такое, что люди «отмораживают» себя и свои чувства в период стресса. Автоматически это работает и на позитивные эмоции: радость, наслаждение и удовольствие. Потому что для психики совершенно не важно, какие чувства испытывать. Для психики все едино и все является топливом для жизни. Поэтому контакт с чувствами — это путь к здоровью в будущем.

Ухаживайте за своим телом и душой. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, правильно питайтесь и уделяйте время релаксации и моральному отдыху.

Порядок и дисциплина. Делайте то, что вы вечно откладываете. Не откладывайте свои мечты и желания на потом — начните действовать уже сегодня.

Окружайте себя достойными людьми. Хорошая компания — это не только источник радости, но и поддержка в трудные моменты. Ограничьте общение с токсичными людьми.

Учитесь на своих ошибках. Воспринимайте неудачи как возможность для роста и развития, а не как повод для самобичевания.

Благодарите за простые вещи. Умение ценить маленькие радости делает жизнь более насыщенной и интересной.

Делайте то, чего вы боялись делать. Выход за пределы зоны комфорта может принести новые впечатления и открытия.