Не выше этой отметки: как понять, что в теплице стало слишком жарко

Однако здесь надо быть предельно внимательным. Дело в том, что в теплице может стать слишком жарко из-за резкого перепада температур. Это чревато настоящим стрессом для растений: они будут увядать, хуже расти, станут более восприимчивы к различным болезням и вредителям. Высокие температуры также могут повлиять на уровень влажности почвы, что приведет к быстрому испарению, а это может создать условия, подобные засухе.