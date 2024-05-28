Не выше этой отметки: как понять, что в теплице стало слишком жарко

Некоторые растения садоводы предпочитают высаживать в теплицах например помидоры. Это дает гарантию, что саженцы не уничтожат внезапные заморозки и в целом растение будет чувствовать себя хорошо.
Однако здесь надо быть предельно внимательным. Дело в том, что в теплице может стать слишком жарко из-за резкого перепада температур. Это чревато настоящим стрессом для растений: они будут увядать, хуже расти, станут более восприимчивы к различным болезням и вредителям. Высокие температуры также могут повлиять на уровень влажности почвы, что приведет к быстрому испарению, а это может создать условия, подобные засухе.
Но важно придерживаться одного правила. В теплице должно быть максимум 27 градусов по Цельсию. Если отметка на термометре уже выше, то велик риск, что растениям уже слишком жарко. Значит, пора принимать меры.
Как понять, что растениям слишком жарко
На листьях появились ожоги — коричневые или желтые пятна.
У растений также стали сохнуть кончики листьев. Это значит, что они изо всех сил вытягивают влагу из почвы.
Саженцы стали бледнее, поникли и как будто немного увяли.
Вы заметили, что по всем срокам растения должны цвести или приносить первые плоды, но этого не происходит.
Как помочь растениям пережить жару в теплицах
Первое и самое важное правило — установите в теплице термометр. Так вы сможете контролировать температуру и начать действовать оперативно в случае необходимости.
Если вы понимаете, что саженцам слишком жарко, то используйте специальную тканевую сетку или жалюзи: они блокируют попадание солнечного света в теплицу. Можно установить заранее, а в случае экстренной ситуации накинуть на крышу сооружения.
Также хорошо использовать специальную термочувствительную краску, которую многие садоводы используют для покраски крыш. Она защищает культуры от слишком большого количества света и тепла в течение всего сезона. Есть краска и для окон, которая словно тонирует их, тем самым уберегая растения от перегрева.
Еще одно важное правило — это вентиляция. Растениям нужен воздух, особенно в жаркую погоду. Поэтому как можно чаще открывайте все двери и окна, особенно ранним утром, вечером и ночью.
И не забывайте про воду. В жару растениям нужен частый полив. При этом ухаживать надо не только за почвой, но и за листьями. Поэтому налейте воду в пульверизатор и тщательно все обрызгайте. Повторяйте эту процедуру каждый день, пока жара не спадет.