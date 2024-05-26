Экстракт этого растения вырабатывает мелатонин и помогает уснуть

Снотворные препараты помогают лишь временно, а далее они могут вызвать привыкание. К тому же у этих лекарств есть серьезные побочные эффекты. Поэтому в наши дни все больше исследований направлено на изучение растительных средств, которые способны снизить стресс и избавить от проблем со сном.