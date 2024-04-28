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Шумно, светло или тревожно: что делать, если все вокруг мешает спать

Наверняка вы не раз сталкивались с таким: очень хочется заснуть, но никак не получается. Мешать могут как навязчивые мысли, так и назойливые соседи и даже свет из окна. Как отключить все раздражители и точно уснуть? Рассказывают эксперты.

28 апреля 2024
Шумно, светло или тревожно: что делать, если все вокруг мешает спать
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Проблемы со сном могут возникать по разным причинам: день был слишком эмоциональным, вы сильно устали и переволновались, плотно поужинали или же, наоборот, страдаете от голода, у вас громкие соседи или в комнате слишком жарко… В любом случае научиться контролировать свой сон — это прекрасное умение. Эксперты рассказали, что делать, если различные раздражители мешают уснуть.

Правильно готовьтесь ко сну

Юлия Кузнецова
Психология

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа

Иногда мы не можем уснуть даже из-за незначительных раздражающих факторов просто потому, что неправильно настроили наш организм на ночной сон, уверена эксперт.

Чтобы настроиться на нужный лад, за 2-4 часа до сна необходимо:

  • отказаться от физической и интеллектуальной нагрузки;

  • избегать жирной и сладкой пищи;

  • не пить алкоголь и кофе;

  • не курить;

  • не использовать гаджеты (хотя бы за час до сна).

Все это поможет организму успокоиться и быстрее переварить события прожитого дня. Вы ляжете в кровать уже в расслабленном состоянии, реакция на любые раздражители не будет такой сильной или вообще сойдет на нет. Хорошо, если вечером вы примете ванну с расслабляющей пеной или маслами, немного прогуляетесь или займетесь спокойными монотонными делами.

Еще одна отличная практика перед сном — это техники мышечной релаксации, говорит психолог. Выполнять их нужно, когда вы уже легли в кровать и выключили свет.

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Придерживайтесь следующего алгоритма: ложитесь в удобную позу, лучше на левый бок или на спину и сосредоточивайте свое внимание на отдельных мышцах тела, начиная с головы и заканчивая ступнями. Так, задерживая свое внимание на одной мышце, вы сознательно пытаетесь расслабить ее. Затем переходите к другой, можно уделять внимание каждому пальцу или отдельной части тела. Так вы добьетесь полного расслабления и заснете.

«Место спокойствия»

Еще одна техника, в которой нужно представить любую приятную для вас обстановку.

Например, визуализируйте покачивающуюся на волнах лодку, в которой вы лежите. Подробно представьте, где она находится, что вы чувствуете, чем пахнет, что на вас надето…

«Удержание этого образа способствует сну, вы переводите внимание с внешних стимулов на внутреннее состояние. Визуализация укачивания, как в детстве, активизирует те же центры, как если бы нас укачивали на самом деле. Эта техника заимствована не только из психотерапии, но и из нейробиоуправления, где осознанные образы могут управлять психофизиологическим состоянием человека», — поясняет эксперт.

Не пренебрегайте берушами и масками для сна

Наталья Кузина
Психология

Психолог, ACT-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»

Если же вы не можете заснуть, потому что соседи решили устроить вечеринку или муж слишком громко храпит, то SOS-средство — это беруши. Купите несколько пар в аптеке или закажите онлайн на любом из маркетплейсов.

Беруши также будут полезны во время поездки на машине, при перелетах, помогут вам высыпаться в поездах. Только следите за тем, чтобы в берушах было комфортно: они не должны доставлять неприятных ощущений. Кроме того, не забывайте их вовремя менять, чтобы избежать ушных инфекций.

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Еще один аксессуар, который поможет быстрее уснуть, — это маска для сна. Она отлично блокирует любой свет, поэтому ее тоже можно считать палочкой-выручалочкой.

«Кроме того, использование маски каждый день может помочь создать условную реакцию в вашем мозге. Когда вы будете надевать аксессуар, поступит условный сигнал: пора спать», — поясняет Наталья Кузина.

Эксперт также отмечает, что важную роль играют и позы для сна.

  • Сон на боку может помочь уменьшить давление на внутренние органы и расслабить мышцы тела.

  • Сон в позе эмбриона уменьшает давление на мышцы живота, что улучшает качество сна, особенно во время менструации.

  • Кроме того, вы можете лечь на бок и положить подушку между коленями для дополнительной поддержки и комфорта. Не зря некоторые так любят зажимать одеяло между ног или большую плюшевую игрушку.

Белый шум и правильное дыхание

Альбина Собина
Психология

Клинический психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart

В случаях, когда мысли не дают покоя или же вы вынуждены засыпать под раздражающие звуки с улицы, включите белый шум. Он создает вокруг вас своеобразное «звуковое одеяло», которое поглощает громкие и раздражающие шумы извне. Они не доходят до вашего мозга, и вы не реагируете на них.

Кстати

Есть еще так называемый коричневый шум. Это низкочастотный звук, который можно сравнить с проливным дождем, громом, шумом океана или водопадом. Он гораздо ниже белого шума. Именно коричневый шум, по мнению некоторых ученых, лучше всего помогает успокоиться, прийти в себя после ужасной ссоры или же расслабиться перед сном.

Еще один лайфхак, который должен помочь уснуть в любых обстоятельствах, — это соблюдение ритуалов. Создайте себе так называемые маркеры сна: спите только под определенным одеялом, надевайте пижаму (если любите) за несколько минут до того, как ляжете в кровать, умойтесь теплой водой. Можно добавить любые варианты, которые по душе именно вам. Соблюдение ритуалов должно помочь создать ассоциативные связи в мозге, благодаря которым вас быстро выключит из реальности.

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И, конечно, не стоит забывать про эффективные дыхательные техники. Многие зачастую их недооценивают, а зря. Правильное дыхание успокаивает, активирует парасимпатическую нервную систему и расслабляет.

Техника «4-7-8»

Как ее выполнять:

  • вдыхаете на 4 счета;

  • задерживаете дыхание на вдохе на 7 счетов;

  • медленно выдыхаете — на 8 счетов;

  • повторите цикл минимум 3 раза.

Важно! При выполнении этого упражнения важно обеспечивать так называемое брюшное дыхание — при вдохе выпячивать живот, а на выдохе, наоборот, живот вбирать в себя (можно для контроля положить одну руку на грудь, другую — на живот).

Техника «обратное дыхание»

Как ее выполнять:

  • Сделайте глубокий вдох через нос, глубокий выдох через рот.

  • После вдох делайте как обычно, а при выдохе считайте обратным счетом, начните с 10: далее вдох, выдох — 9, вдох, выдох — 8 и т.д.

  • Повторяйте до 1.

  • Цикл можно делать несколько раз, вскоре на какой-то цифре вы остановитесь и не заметите, как провалитесь в сон.

Автор текста:Софья Хромова
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