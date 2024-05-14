Не выговаривает «р» и путает буквы: когда надо бить тревогу и вести дошкольника к логопеду

«Сын соседки в пять лет книжки читает, а моя дочь буквы путает». Если вы обращаете внимание на то, как развивается ваш ребенок, и готовы посещать специалиста, вы — отличный родитель. Гораздо хуже, если на проблемы с речью, психическим развитием малыша взрослые вовсе не реагируют, отрицают их или кивают на гены: мол, отец мужа до пяти лет не разговаривал.
«Доктор Питер» узнал у дефектолога, в каком случае пора бить тревогу и идти к логопеду, если вы замечаете проблемы с речью у вашего ребенка.
логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы, сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята»
Что такое нормы развития и откуда они берутся
Ключевую роль в развитии речи и других навыков играет онтогенез — индивидуальное развитие организма от начала существования до конца жизни. На него и опираются специалисты в работе с детьми.
В логопедии есть понятие «речевой онтогенез», которое охватывает период от первых вербальных реакций малыша — гуления, лепета — до связной осознанной речи школьника. Каждому возрасту соответствует свой этап развития.
«К примеру, в пять месяцев нельзя встретить малыша, который говорит полными предложениями. В таком возрасте ребенок будет только лепетать, и это нормально», — отмечает Елена Мамуровна Мельникова.
Знание и понимание того, как развивается речь и какие есть нормы физического развития, мышления, культурно-гигиенических, математических и других навыков, необходимы для своевременной комплексной диагностики нарушений. Только после ее проведения логопед или другой специалист может проводить коррекционно-развивающую работу.
Ребенок должен расти и развиваться в благоприятной речевой среде. Имеет значение речь, которую малыш регулярно слышит от близких, с экранов телевизоров, в Интернете.
Вся педагогическая работа строится на принципе «от простого к сложному». Говоря о нормах, важно обращать внимание не только на развитие речи, имеют значение и другие навыки. К примеру, для 6 лет они следующие.
Физическое развитие
Ребенок почти не сидит на месте, он постоянно в движении, любит бег, прыжки и подвижные игры. В 6 лет движения отличаются точностью и уверенностью: дошкольник может ходить по бревну без поддержки, ловко и быстро взбирается по вертикальной лестнице и т.д.
Развитие мелкой моторики
Ребенок умеет правильно держать ручку и рисовать по клеточкам. Он может лепить из пластилина или теста сложные композиции из мелких деталей, самостоятельно вырезает фигуры из бумаги и картона, проводит прямые и волнистые линии разной толщины, не отрывая руку от бумаги.
Навыки чтения
Многие дети в 6 лет уже умеют читать по слогам, но это не считается абсолютной нормой. Ребенок должен знать все буквы и уметь отличать их от звуков, на названную букву придумывать слово.
Речевые навыки
Ребенок использует слова всех частей речи (существительные, прилагательные, наречия и т.д.). Он строит сложные предложения, в том числе с причастными оборотами.
В 6 лет лет ребенок образует уменьшительно-ласкательные слова, находит буквы в слове и находит картинки, которые начинаются с необходимой буквы.
Также определяют нормы для:
культурно-гигиенических навыков (умение быстро и правильно умываться, аккуратно пользоваться столовыми приборами, следить за чистотой одежды и обуви, самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать за собой постель и т.д.);
математических знаний (ребенок знает цифры, знаки «+», «-», «=», использует прямой и обратный порядок числового ряда, знает название текущего месяца и названия остальных месяцев, без ошибок определяет последовательность дней недели и т.д.);
знаний основ грамоты (умение составлять короткие предложения, различать гласные и согласные звуки, определять ударные слоги в словах, считать количество звуков и букв в слове и т.д.);
знаний окружающего мира (ребенок называет свои имя и фамилию, отчество, знает свой точный адрес, называет основные профессии людей и их отличия и т.д.).
В 6 лет ребенок должен выполнять задания, не отвлекаясь 10-15 минут, удерживать в поле зрения более пяти предметов одновременно. Он запоминает простые считалочки («Серый зайка вырвал травку. Положил ее на лавку. Кто травку возьмет, тот и водить пойдет») или скороговорки («Поля пошла полоть петрушку в поле»). Ребенок уже может отвечать на замысловатые вопросы, понимает юмор и может сам пошутить, умеет находить и разъяснять несоответствия на рисунках, находить отличия.
Как понять, что пора идти к специалисту
Когда родители знают, что ребенок должен уметь в определенном возрасте и видят несоответствие норме, они могут сразу обращаться за помощью.
«Если родители хотя бы раз засомневались в развитии ребенка, нужно срочно идти к логопеду. В данном случае лучше перестраховаться, чем потом корректировать уже существующую проблему», — поясняет Елена Мамуровна Мельникова.
Качество речи ребенка логопеды отслеживают с 3 лет. В этом возрасте можно диагностировать нарушение свистящих звуков («с», «з», «ц»), в 4 года — нарушения шипящих («ж», «ш», «щ», «ч»). В 5 лет диагностируют нарушения сонорных звуков (чаще всего возникают проблемы с «р» и «л»).
Что касается психических процессов, любые отклонения должны насторожить родителей еще раньше.
Какие ошибки совершают родители
Одна из главных — недоверие ко всем специалистам. Некоторые родители до сих пор уверены в том, что логопеды и дефектологи придумывают проблемы, чтобы зарабатывать на этом деньги. Работа любого специалиста начинается с комплексной диагностики, по результатам которой разрабатывается план коррекционных занятий. Без необходимости грамотный и опытный логопед ничего не назначает.
Не стоит ориентироваться на истории членов семьи: «У нас папа не разговаривал до пяти лет». Каждый ребенок индивидуален, и причины отклонений у него уникальны. Другой крайностью является непризнание проблем, нежелание видеть реальную ситуацию. Такое поведение может привести к тому, что нужны будут не просто занятия с логопедом, а обучение в коррекционной школе.
Важно следить за тем, как общаются в семье. Для полноценного развития речевых и других навыков стоит исключить:
разговор на языке нянь или поощрение языка нянь («бибика»);
общение с постоянным использованием уменьшительно-ласкательных слов («Ирочка, возьми эту куколку, саночки, сумочку» и т.д.).
Что касается гаджетов, их лучше не использовать в раннем возрасте и отложить знакомство со смартфоном до старшего дошкольного или младшего школьного возраста, считает эксперт.
Прежде чем приступать к формированию и совершенствованию тех или иных навыков, важно выяснить, нужно ли ребенку общее развитие или требуется коррекция. С первым могут справиться педагоги или родители. При наличии нарушений коррекционные занятия проводит только логопед или дефектолог. Специалисты обладают большим объемом знаний, умений и навыков и четко понимают, как решить проблему.