Не выговаривает «р» и путает буквы: когда надо бить тревогу и вести дошкольника к логопеду

«Сын соседки в пять лет книжки читает, а моя дочь буквы путает». Если вы обращаете внимание на то, как развивается ваш ребенок, и готовы посещать специалиста, вы — отличный родитель. Гораздо хуже, если на проблемы с речью, психическим развитием малыша взрослые вовсе не реагируют, отрицают их или кивают на гены: мол, отец мужа до пяти лет не разговаривал.