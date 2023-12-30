«Я бы рекомендовал переключиться на натуральные, а не консервированные морепродукты, — говорит Алексей Кабанов. — Замороженные стейки рыбы лососевых пород могут стать прекрасной альтернативой, не менее вкусной и полезной. Лучше всего готовить такую рыбу на пару, чтобы сохранить все полезные свойства и натуральный вкус. Если хотите себя побаловать, можно слегка обжарить рыбу на растительном масле».