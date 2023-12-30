Канапе и тарталетки, а еще бутерброды, фаршированные яйца и блины — столько закусок для новогоднего стола можно приготовить из красной икры! Однако увлекаться этим продуктом нельзя.
Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант
«В нашем ежедневном рационе мы перебираем с насыщенными жирами, которых много в мясной продукции, переработанном мясе (колбаса, ветчина, сосиски), молочной продукции (особенно сыры и творог). Красная икра при умеренном употреблении (50-70 граммов в день) может стать ценным источником ненасыщенных жирных кислот наряду с жирной рыбой, растительными маслами и орехами», — говорит диетолог Алексей Кабанов.
Эксперт подчеркивает, что важно соблюдать правильный баланс насыщенных и ненасыщенных жиров, а также углеводов и белков, в особенности растительных.
«К сожалению, красная икра представлена в магазинах по большей части в качестве консервированного продукта, — говорит эксперт. — Продукт перенасыщен солью, многие производители добавляют сахар. Получается, что икра сама по себе в умеренном количестве может быть полезна, но вот соли вы точно съедите слишком много, а зачастую — и сахара».
Переизбыток соли и сахара в рационе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, деменции и ожирению.
«Я бы рекомендовал переключиться на натуральные, а не консервированные морепродукты, — говорит Алексей Кабанов. — Замороженные стейки рыбы лососевых пород могут стать прекрасной альтернативой, не менее вкусной и полезной. Лучше всего готовить такую рыбу на пару, чтобы сохранить все полезные свойства и натуральный вкус. Если хотите себя побаловать, можно слегка обжарить рыбу на растительном масле».
Нутрициолог-диетолог, специалист по РПП (расстройство пищевого поведения)
«Красная икра — богатый источник важных питательных веществ, включая полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, железо, фосфор, кальций, селен, цинк, йод и витамины Д, B12, A, E. Белок в икре — высококачественный и легкоусвояемый благодаря содержанию всех необходимых аминокислот в оптимальных пропорциях», — говорит диетолог Елена Желянина.
Однако рекомендации по употреблению этого деликатеса зависят от возраста человека.
Детям до 12 лет эксперт советует давать красную икру с осторожностью и в небольших количествах.
«Ориентируемся на порцию не более 30-50 граммов в неделю. Важно помнить, что детский организм все еще формируется и слишком большое количество соли и жиров может оказать негативное воздействие на здоровье», — объясняет диетолог.
Для взрослых в разумных пределах красная икра может быть полезной частью рациона.
«Рекомендую употреблять до 150 граммов продукта в неделю. Такое количество икры обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, не нанося при этом вреда здоровью», — говорит Елена Желянина.
В пожилом возрасте важно особенно бережно относиться к своему здоровью. Поэтому лучше съедать не больше 50-100 граммов красной икры в неделю.
«Это обеспечит необходимое количество питательных веществ, учитывая возможные особенности здоровья пожилых людей», — объясняет эксперт.
Однако диетолог подчеркнула, что данные рекомендации имеют общий характер и могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья.
Напомним, Роскачество проверило 24 марки красной икры, которая продается в магазинах. В итоге только три марки прошли проверку: «Очень», «Русское море» и «Тунайча». А в остальных деликатесах обнаружили избыток бактерий, в том числе кишечную палочку.