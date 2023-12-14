Даже больше, чем в лососе: в каких продуктах искать омегу-3, полезную для сердца и сосудов

Норма

Получать омегу-3 мы можем только извне, с пищей, поэтому важно чаще включать в свой рацион продукты, в которых ее много. Оптимальным уровнем употребления омега-3 жирных кислот считается 1 г в сутки, максимальным — 3 г. В среднем врачи рекомендуют ежедневно 1,5-2 г.

Помимо комплекса омега-3, не стоит забывать пополнять запасы и других жирных кислот, в том числе омеги-6. Согласно рекомендациям экспертов, соотношение омеги-6 к омеге-3 должно быть 5-10: 1.