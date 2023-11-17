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Кардиолог Кореневич перечислила 3 лучших витамина для сердца, среди них нет омеги-3

Многие слышали о пользе для сердца и сосудов омеги-3, витаминов D и Е. Однако лучшие витамины все-таки не в таблетках из аптеки и даже не в продуктах, которые ими богаты.

17 ноября 20232
витамины для сердца
Источник:
iStockphoto

Конечно, некоторые витамины и микроэлементы действительно полезны для здоровья сердца и сосудов, с этим никто не спорит. Среди них:

  • витамины D, группы В, Е — это антиоксиданты, которые помогают защитить сердечную мышцу от повреждений свободными радикалами;

  • жирные кислоты омега-3 — они тоже улучшают работу сердечной мышцы.

Как напомнила врач-кардиолог Анна Кореневич, из пищи эти витамины усваиваются намного эффективнее, чем из пищевых добавок. Поэтому, прежде чем бежать в аптеку за БАДами, стоит почаще добавлять в свой рацион продукты, богатые этими веществами: фрукты, овощи, орехи, рыбу, оливковое и конопляное масло.

«Здоровому человеку, у которого правильное и сбалансированное питание, не требуются дополнительные витамины для сердца», — добавляет Анна Кореневич.

Однако секрет здоровья сердца не только в правильном питании и физической активности.

«Самые лучшие витамины для сердца — радость, удовольствие и ощущение счастья», — утверждает Анна Кореневич.

По словам специалиста, позитивные эмоции играют огромную роль в поддержании здоровья сердца:

  • помогают снизить уровень стресса и тревоги;

  • способствуют улучшению кровообращения;

  • снижают давление;

  • укрепляют иммунную систему;

  • помогают снять напряжение;

  • повышают уровень энергии;

  • улучшают общую жизненную удовлетворенность.

«Вместо того чтобы тратить деньги на бесполезные витамины, лучше потратить их на то, что приносит вам удовольствие и радость. Занятия любимыми хобби, общение с близкими, посещение интересных мероприятий и путешествий — все это поможет вам заполнить жизнь позитивными эмоциями и поддерживать здоровье сердца», — советует специалист.

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Часто мы путаем радость с удовольствием и чувствуем себя несчастными из-за подмены. По словам психолога Елены Клюевой, отличия в первую очередь заметны в телесных проявлениях. К примеру, при переживании радости тело наполняется энергией и силой, а при переживании удовольствия — обволакивающим теплом.

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Автор текста:Анастасия Романова
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