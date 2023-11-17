Кардиолог Кореневич перечислила 3 лучших витамина для сердца, среди них нет омеги-3

«Вместо того чтобы тратить деньги на бесполезные витамины, лучше потратить их на то, что приносит вам удовольствие и радость. Занятия любимыми хобби, общение с близкими, посещение интересных мероприятий и путешествий — все это поможет вам заполнить жизнь позитивными эмоциями и поддерживать здоровье сердца», — советует специалист.