Кардиолог Кореневич перечислила 3 лучших витамина для сердца, среди них нет омеги-3

Конечно, некоторые витамины и микроэлементы действительно полезны для здоровья сердца и сосудов, с этим никто не спорит. Среди них:
витамины D, группы В, Е — это антиоксиданты, которые помогают защитить сердечную мышцу от повреждений свободными радикалами;
жирные кислоты омега-3 — они тоже улучшают работу сердечной мышцы.
Как напомнила врач-кардиолог Анна Кореневич, из пищи эти витамины усваиваются намного эффективнее, чем из пищевых добавок. Поэтому, прежде чем бежать в аптеку за БАДами, стоит почаще добавлять в свой рацион продукты, богатые этими веществами: фрукты, овощи, орехи, рыбу, оливковое и конопляное масло.
«Здоровому человеку, у которого правильное и сбалансированное питание, не требуются дополнительные витамины для сердца», — добавляет Анна Кореневич.
Однако секрет здоровья сердца не только в правильном питании и физической активности.
«Самые лучшие витамины для сердца — радость, удовольствие и ощущение счастья», — утверждает Анна Кореневич.
По словам специалиста, позитивные эмоции играют огромную роль в поддержании здоровья сердца:
помогают снизить уровень стресса и тревоги;
способствуют улучшению кровообращения;
снижают давление;
укрепляют иммунную систему;
помогают снять напряжение;
повышают уровень энергии;
улучшают общую жизненную удовлетворенность.
«Вместо того чтобы тратить деньги на бесполезные витамины, лучше потратить их на то, что приносит вам удовольствие и радость. Занятия любимыми хобби, общение с близкими, посещение интересных мероприятий и путешествий — все это поможет вам заполнить жизнь позитивными эмоциями и поддерживать здоровье сердца», — советует специалист.
Почему из жизни исчезает радость
Часто мы путаем радость с удовольствием и чувствуем себя несчастными из-за подмены. По словам психолога Елены Клюевой, отличия в первую очередь заметны в телесных проявлениях. К примеру, при переживании радости тело наполняется энергией и силой, а при переживании удовольствия — обволакивающим теплом.
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