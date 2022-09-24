Румяные щеки: терапевт объяснил, когда это вовсе не признак здоровья

Мы знаем, что бледность лица — это признак нездоровья. Но и пылающие, алые щеки, если только вы не гуляли по морозу, могут быть признаком проблем в организме. Особенно, если краснота возникает внезапно, она сопровождается зудом, шелушением кожи и другими неприятными симптомами.

Чаще всего при покраснении щек мы подозреваем аллергию, но это далеко не всегда именно реакция на продукты или окружающую среду. «Доктор Питер» уточнил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога, почему могут краснеть щеки и какие из причин наиболее опасны.