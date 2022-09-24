Румяные щеки: терапевт объяснил, когда это вовсе не признак здоровья

Мы знаем, что бледность лица — это признак нездоровья. Но и пылающие, алые щеки, если только вы не гуляли по морозу, могут быть признаком проблем в организме. Особенно, если краснота возникает внезапно, она сопровождается зудом, шелушением кожи и другими неприятными симптомами.
Чаще всего при покраснении щек мы подозреваем аллергию, но это далеко не всегда именно реакция на продукты или окружающую среду. «Доктор Питер» уточнил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога, почему могут краснеть щеки и какие из причин наиболее опасны.
терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
То бледнеют, то краснеют
За снабжение кислородом кожи лица отвечают мелкие подкожные сосуды — капилляры. Эти маленькие кровеносные сосуды расположены у поверхности кожного покрова, поэтому их состояние напрямую влияет на цвет лица. При сужении капилляров мы бледнеем, а при расширении — краснеем.
Чаще всего причиной этих процессов становятся перепады температур. Так, спазму сосудов способствует долгое пребывание на холоде, а расширению их стенок — резкое повышение температуры. Например, когда с морозной улицы мы попадаем в теплую квартиру.
Пища, алкоголь и духота
Расширение сосудов может быть вызвано и другими причинами. Так, мы часто краснеем от алкоголя или слишком острой еды. Вызвать румянец может и нахождение в душном помещении: так наш организм борется за полноценный кислородный обмен в коже. Все эти состояния считаются нормальными, и не должны вызвать опасений: через какое-то время краснота на щеках проходит сама по себе.
Однако существует и «нездоровый» румянец, который может свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем. Обсудим ситуации, когда красное лицо должно насторожить.
Инфекционные заболевания
Краснота на щеках может предупредить об инфекционном заболевании еще до того, как начнется лихорадка. Конечно, распознать болезнь можно и по другим симптомам: головной боли, кашлю, заложенности носа, ощущению ломоты в теле. И все-таки если лицо заливает «румянцем», а самочувствие «не очень, но пока терпимо», на всякий случай лучше измерить температуру.
Скарлатина
Скарлатина считается «детской» болезнью, но иногда ей болеют и во взрослом возрасте. Возбудителями этого заболевания является особый тип бактерий — стрептококки. Они выбрасывают в организм токсин, вызывающий покраснение кожных покровов, задней стенки глотки и языка.
Дерматиты: контактный и атопический
Румянец на щеках может свидетельствовать и о различных видах дерматита. При контактном дерматите покраснение проявляется после непосредственного контакта с раздражителем: химическими средствами для уборки, парфюмерией, металлами, если они попадают на кожу лица. У людей с атопическим дерматитом краснота провоцируется различными видами раздражителей и сопровождается появлением на коже шелушащихся «бляшек».
Проблемы с гормональным фоном
Покраснения на коже могут быть признаком нехватки или переизбытка гормонов при различных эндокринно-обменных патологиях. Например, подобный симптом наблюдается у пациентов с синдромом Иценко-Кушинга и избыточной выработкой гормонов глюкокортикоидов (вещества, которые производят надпочечники). Это заболевание развивается при новообразованиях в надпочечниках или на фоне продолжительного приема определенных гормональных препаратов.
Нездоровый румянец также появляется при гипотиреозе — снижении активности щитовидной железы.
Аутоиммунные заболевания
Краснота на щеках — это характерный симптом системной красной волчанки. Отличить ее довольно легко: румянец имеет форму бабочки. При этом заболевании организм начинает вырабатывать особые антитела против собственных клеток тела, которые затем поражают практически все системы организма. Если они атакуют капилляры — те расширяются сверх меры, заполняются кровью и проступают под кожей. Отсюда и появление на лице типичной «бабочки».
Розацеа
Очень часто румянец говорит о наличии у человека розацеа — сложного специфичного кожного заболевания. Для этой проблемы характерно разрастание и утолщение капиллярной сети, из-за чего сосуды начинают как бы «проступать» из-под кожи. Они заполняются кровью и начинают менять окраску лица, формируя красные пятна.
Гипертония — повышенное давление
От частого румянца страдают и люди с гипертонией — хроническим повышением давления. Скачки артериального давления способствуют расширению сосудов, и в том числе капилляров. Иногда внезапное покраснение щек может предупредить о надвигающемся гипертоническом кризе. Если краснота сопровождается ощущением жара на лице, тошнотой и головокружением — необходимо как можно скорее измерить давление, и при необходимости обратиться за неотложной медицинской помощью.